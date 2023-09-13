Produção de motos no ano supera 1 milhão de unidades até agosto

Abraciclo estima que a produção deve alcançar 1.560.000 unidades até o final de 2023 Crédito: Shutterstock

A produção de motocicletas no Brasil em 2023 tem acumulado altos números. Prova disso é que no acumulado do ano foram produzidas 1.051.422 unidades, uma alta de 14% sobre o mesmo período de 2022, quando foram fabricadas 921.921 motocicletas. Somente em agosto, foram 164.008 unidades fabricadas, 12,4% superior em relação ao mesmo mês do ano passado (145.852 unidades) e 33,4% maior na comparação com as 122.923 motocicletas que saíram das linhas de montagem em julho.

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse foi o melhor resultado do ano e o melhor resultado para o mês desde 2012, quando foram produzidas 178.084 unidades. A Abraciclo estima que a produção deve alcançar 1.560.000 unidades até o final de 2023, alta de 10,4% na comparação com o ano passado.

“Esses números estão dentro da estimativa da Abraciclo e apontam para um crescimento constante e consolidado da indústria de motocicletas. Porém, continuamos atentos ao cenário macroeconômico nacional e internacional”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Emplacamentos

Os dados da entidade também divulgaram o número de emplacamentos realizados em agosto, que totalizaram 142.770 unidades. Uma alta de 20,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado (118.545 motocicletas) e de 16% em relação a julho (123.085 unidades). Ainda segundo a Abraciclo, foi o melhor resultado para o mês desde 2011, quando 181.539 motocicletas foram vendidas no varejo.

Com 23 dias úteis, a média diária de vendas no oitavo mês do ano foi de 6.207 unidades/dia, “uma consequência da regularidade de abastecimento promovida pela indústria em todo o país”, explica Bento.

As vendas de motocicletas também ultrapassaram a marca de 1 milhão de unidades em 2023. De janeiro a agosto, foram licenciadas 1.045.925 unidades, alta de 21,3% na comparação com as 862.609 motocicletas emplacadas no mesmo período do ano passado. A estimativa da entidade é fechar o ano com 1.511.000 motocicletas licenciadas, uma alta de 10,9% na comparação com 2022.

Os licenciamentos de motocicletas de média cilindrada registraram o maior crescimento percentual nesse período. No acumulado do ano, foram comercializadas 159.420 unidades, volume 32,9% superior em relação ao registrado nos oitos primeiros meses de 2022 (119.921 motocicletas).

Já com relação às exportações, houve uma retração de 55,9% com relação ao mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 7.807 motocicletas, sendo que em agosto deste ano, o resultado ficou em 3.443. Mas em relação a julho foi registrado alta de 8,4% na comparação, com 3.176 unidades.

Segundo dados do Comex Stat, os Estados Unidos foram o principal mercado (1.020 unidades embarcadas), seguido pela Colômbia (932 unidades) e Argentina (524 unidades). No acumulado do ano, as exportações das associadas da Abraciclo totalizaram 27.152 unidades, retração de 28,3% na comparação com o mesmo período de 2022 (37.884 motocicletas).