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Aflição

Mãe pede ajuda para achar filha de 14 anos que desapareceu em Colatina

Ana Caroline Freitas Correa disse à mãe que iria para a escola e que ficaria mais tempo devido a um jogo após a aula; ela não foi mais vista desde a última sexta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2023 às 18:42

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 18:42

Ana Caroline Freitas Correa, de 14 anos, desapareceu após sair de casa em Colatina
Ana Caroline Freitas Correa, de 14 anos, desapareceu após sair de casa em Colatina Crédito: Acervo pessoal
Há uma semana a mãe de Ana Caroline Freitas Correa, de 14 anos, está atrás de notícias do paradeiro da filha. A adolescente desapareceu após sair de casa, no bairro 15 de Outubro, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã da última sexta-feira (15). Ela disse à mãe que iria para a escola, mas, desde então, não foi localizada. 
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe, Tânia Maria Oliveira de Freitas, junto à Polícia Civil, a filha teria relatado que ficaria até mais tarde na escola, localizada no bairro Carlos Germano Naumann, pois haveria um jogo após a aula. No entanto, Ana Caroline não retornou para casa. 
"Hoje pela manhã (18 de setembro, data em que o boletim foi registrado), a declarante [mãe de Ana Caroline] entrou em contato com a diretora da escola, que disse que Ana Caroline não tinha ido para a escola na sexta [15 de setembro] e que não teve nenhum jogo após as aulas", consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil. 
Ainda de acordo com o boletim, uma vizinha da família teria visto que na última sexta-feira (15), Ana Caroline não entrou no ônibus para ir à escola, mas sim subiu em uma moto de cor preta e foi no sentido do bairro Campestre Clube. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina. Até o momento, a adolescente não foi localizada.
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", comunicou. 
Novidades do paradeiro da adolescente também podem ser informadas a Tânia Maria Oliveira de Freitas, mãe da adolescente, no número (27) 99886-8343.

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