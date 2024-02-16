Polícia investiga desaparecimento de idosa em Piúma

Dorotea Amelia Forneas Bicalho, de 64 anos, desaparecida em Piúma Crédito: Leitor | A Gazeta

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma idosa de 64 anos, identificada como Dorotea Amelia Forneas Bicalho, em Piúma, no Sul do Estado. A mulher, que é moradora do bairro Itaputanga, não é vista desde o mês de novembro, quando disse que iria ao mercado e não retornou.

De acordo com familiares, que moram em Guarapari, Dorotea tem problemas de bipolaridade e depressão, já chegou a passar por uma clínica de reabilitação, e no momento morava com um namorado.

Segundo a família, no mês de novembro, a idosa parou de atender ligações e mensagens. Ao ir até a casa onde ela mora, o homem informou que a vítima saiu dizendo que iria ao mercado e não voltou.