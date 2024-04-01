Pedreiro some após entrar em ônibus em Cariacica e família pede ajuda para encontrá-lo

Atualização
02/04/2024 - 4:51
Após a reportagem, a família informou que o homem foi encontrado e passa bem, por isso o nome e a foto dele foram retirados da publicação. Mais detalhes não foram repassados.
Um pedreiro de 28 anos estava desaparecido havia quase 10 dias. Ele morava com o irmão no bairro Flexal II, em Cariacica. Na noite do dia 23 de março, ele entrou em um ônibus com destino à casa da mãe, no bairro Planalto, em Vila Velha. No entanto, não foi mais visto.
Um dia após a publicação da reportagem com o pedido de ajuda da família, o pedreiro foi encontrado próximo ao terminal de Campo Grande, em Cariacica. Ele está bem e outros detalhes não foram repassados pelo familiares.