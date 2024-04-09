Há quase 20 dias

Homem some após sair de casa em Aracruz e família busca ajuda para encontrá-lo

Nelson Lima das Neves, de 59 anos, está desaparecido desde o dia 22 de março após sair da casa onde reside com a esposa e as filhas no bairro São Marcos
Mariana Lopes

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 17:45

Nelson Lima das Neves está desaparecido desde o dia 22 de março após sair da casa onde reside no bairro São Marcos, em Aracruz Crédito: Acervo pessoal
Um homem de 59 anos está desaparecido desde o dia 22 de março após sair da casa onde reside no bairro São Marcos, em Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a família, Nelson Lima das Neves mora com a esposa, e três das quatro filhas. Não havia ninguém na residência quando ele saiu. 
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Andressa da Silva Neves, cunhada de Nelson, relatou que um conhecido chegou a ver o homem andando pela rua no dia 22 de março. O homem disse à família que Nelson aparentava estar nervoso. 
"A pessoa até brincou com ele, mas ele nem olhou. Disse também que Nelson estava de bermuda meio cinza, camisa branca na mão e boné vinho", informou a cunhada. 
Consta no boletim de ocorrência registrado pela família junto à Polícia Civil, que Nelson faz uso de remédios controlados e que ele, recentemente, passou a ver coisas inexistentes. A família ainda relatou que essa foi a primeira vez que Nelson saiu de casa e não voltou. 
De acordo com a PC, as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz estão em andamento, porém, até o momento, Nelson não foi localizado. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
As informações sobre o paradeiro de Nelson também podem ser repassadas à família, pelo número (27) 99865-4524 (Andressa). 

