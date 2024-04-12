Aposta de Vitória quase leva prêmio de R$ 48 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feira em Vitória quase faturou o prêmio principal de R$ 48 milhões na Mega-Sena. Apesar de não faturar a bolada,o sortudo acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2711 nesta quinta-feira (11) e levou R$ 49.879,99 na quina. O prêmio principal do próximo concurso (2712) acumulou em R$ 56 milhões, e o sorteio acontece no sábado (13).