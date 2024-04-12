Contorno do Mestre Álvaro: defeito na via fura pneus e interdita pista

Pneus ficam furados e pista é interditada após defeito em uma das pistas do Contorno do Mestre Álvaro

Na manhã desta sexta-feira (12), motoristas relataram que os pneus dos veículos acabaram estourando ao passarem pela via. Conforme apurado pela TV Gazeta, pelo menos oito carros ficaram danificados, sendo que um deles chegou a ter três pneus comprometidos.