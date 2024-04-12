Contorno do Mestre Álvaro: defeito na via fura pneus e interdita pista

A Polícia Rodoviária Federal interditou um trecho do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, na altura no quilômetro 13, no sentido Sul, devido a um defeito na via, na noite de quinta-feira (11). Nas fotos registradas pela PRF é possível ver que uma estrutura metálica entre as lajes de concreto de um dos viadutos se soltou.
Na manhã desta sexta-feira (12), motoristas relataram que os pneus dos veículos acabaram estourando ao passarem pela via. Conforme apurado pela TV Gazeta, pelo menos oito carros ficaram danificados, sendo que um deles chegou a ter três pneus comprometidos.
Como o trecho ainda não foi passado para a concessão da Eco101, os condutores tiveram que acionar guinchos particulares para conseguirem sair da rodovia.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que a empresa responsável pelas obras já realizou a retirada da cantoneira metálica na manhã desta sexta-feira (12) e o tráfego no trecho foi restabelecido.