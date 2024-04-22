Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Vitória

Vídeo mostra tiroteio que acabou com idoso morto por advogado na Mata da Praia

Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, está preso pela morte do aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, durante uma troca de tiros entre os dois
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 abr 2024 às 09:59

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 09:59

Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que ocorre a troca de tiros entre o advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, e o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, na noite de no sábado (20), na Mata da Praia, em Vitória. O idoso morreu após ser atingido por um disparo na cabeça. O cão dele foi baleado, ficou internado, se recuperou e foi ao velório do tutor. Já o advogado foi preso por homicídio e abuso contra o animal
No vídeo é possível ouvir que o primeiro disparo ocorre às 18h23, seguido de uma série de outros tiros. Logo depois, o advogado aparece caminhando com o cachorro dele. O homem ergue o braço perto de uma caminhonete e dispara, saindo de cena. Ele retorna andando com o cão e volta em direção à rua onde a confusão teria começado. A partir daí não se escuta mais nada. 
Outra câmera mostra a situação de outro ângulo. Nessa, além de Luis, é possível ver o aposentado, próximo de um muro. O idoso parece cair, após ter sido atingido. Os disparos cessam e o advogado vai em direção a ele. 

Veja Também

Briga por cachorros na Mata da Praia: viúva diz que advogado atirou primeiro

Briga na Mata da Praia: 'Advogado quis se proteger', diz defesa de preso

Advogado preso 

Luis Hormindo foi preso na noite de sábado (20), suspeito de matar com um tiro o aposentado. Na manhã de domingo (21), o advogado passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média 1.
Em publicação nas redes sociais, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, informou que o órgão só irá se manifestar após as conclusões das autoridades policiais. Rizk disse ainda ser necessário mais respeito, diálogo e tolerância para que casos como a morte em Mata da Praia não se repitam.

O que diz a família do aposentado

A viúva do aposentado morto, Marilia Pepino, relatou à TV Gazeta que Luis Hormindo foi quem disparou primeiro. Segundo ela, o marido reagiu e houve troca de tiros. Ela ainda acrescentou que o cachorro da família também foi atingido por um disparo.
Durante a briga, o advogado teria ameaçado Manoel, segundo a viúva. "Ele disse: 'Eu mato esse cachorro e mato você'. E meu marido veio pegar a arma. Eu falei com ele (com o advogado): 'Vai embora, por favor, meu marido foi pegar a arma'. Ele disse: 'Não! Vamos ver quem morre primeiro. Vamos ver quem fica com a boca cheia de formiga'. Meu marido desceu com a arma na cintura, não desceu com a arma em punho. O primeiro tiro veio, e aí meu marido revidou", afirmou.

O que diz a defesa do advogado

O advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, afirmou que o cliente agiu em legítima defesa. Ele contou que, há cerca de um mês, Luis teria sido ameaçado por Manoel, no mesmo local, após ele questionar a questão da coleira. No sábado, a discussão aconteceu novamente.
"Ele se defendeu. Estava passeando com o cachorro quando começou um conflito verbal, a esposa do seu Manoel começou a atacá-lo com palavras, o seu Manoel correu dentro de casa para pegar um revólver e quando voltou, já voltou atirando nele. Ele precisou correr para se proteger, durante a corrida ele atirou também, mas não acertou o seu Manoel. Seu Manoel não se deu por satisfeito, continuou atrás dele e atirou de novo, e aí sim ele dispara mais uma vez e acerta o seu Manoel. O seu Manoel, na verdade, não é vítima, ele é agressor. Meu cliente agiu em legítima defesa", disse. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Secretário sobre morte na Mata da Praia: 'Mais de 30 tiros, um faroeste'

Advogado é preso após matar vizinho em briga por cachorros na Mata da Praia

Casagrande critica acesso a armas após tiros e morte na Mata da Praia

'Extrema gravidade': juiz mantém prisão de advogado por morte na Mata da Praia

Presidente da OAB-ES pede mais diálogo após morte na Mata da Praia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Mata da Praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados