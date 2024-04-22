Vídeo mostra tiroteio que acabou com idoso morto por advogado na Mata da Praia

Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que ocorre a troca de tiros entre o advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, e o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, na noite de no sábado (20), na Mata da Praia, em Vitória. O idoso morreu após ser atingido por um disparo na cabeça. O cão dele foi baleado, ficou internado, se recuperou e foi ao velório do tutor. Já o advogado foi preso por homicídio e abuso contra o animal.
No vídeo é possível ouvir que o primeiro disparo ocorre às 18h23, seguido de uma série de outros tiros. Logo depois, o advogado aparece caminhando com o cachorro dele. O homem ergue o braço perto de uma caminhonete e dispara, saindo de cena. Ele retorna andando com o cão e volta em direção à rua onde a confusão teria começado. A partir daí não se escuta mais nada.
Outra câmera mostra a situação de outro ângulo. Nessa, além de Luis, é possível ver o aposentado, próximo de um muro. O idoso parece cair, após ter sido atingido. Os disparos cessam e o advogado vai em direção a ele.
Advogado preso
Luis Hormindo foi preso na noite de sábado (20), suspeito de matar com um tiro o aposentado. Na manhã de domingo (21), o advogado passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média 1.
Em publicação nas redes sociais, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, informou que o órgão só irá se manifestar após as conclusões das autoridades policiais. Rizk disse ainda ser necessário mais respeito, diálogo e tolerância para que casos como a morte em Mata da Praia não se repitam.
O que diz a família do aposentado
A viúva do aposentado morto, Marilia Pepino, relatou à TV Gazeta que Luis Hormindo foi quem disparou primeiro. Segundo ela, o marido reagiu e houve troca de tiros. Ela ainda acrescentou que o cachorro da família também foi atingido por um disparo.
Durante a briga, o advogado teria ameaçado Manoel, segundo a viúva. "Ele disse: 'Eu mato esse cachorro e mato você'. E meu marido veio pegar a arma. Eu falei com ele (com o advogado): 'Vai embora, por favor, meu marido foi pegar a arma'. Ele disse: 'Não! Vamos ver quem morre primeiro. Vamos ver quem fica com a boca cheia de formiga'. Meu marido desceu com a arma na cintura, não desceu com a arma em punho. O primeiro tiro veio, e aí meu marido revidou", afirmou.
O que diz a defesa do advogado
O advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, afirmou que o cliente agiu em legítima defesa. Ele contou que, há cerca de um mês, Luis teria sido ameaçado por Manoel, no mesmo local, após ele questionar a questão da coleira. No sábado, a discussão aconteceu novamente.
"Ele se defendeu. Estava passeando com o cachorro quando começou um conflito verbal, a esposa do seu Manoel começou a atacá-lo com palavras, o seu Manoel correu dentro de casa para pegar um revólver e quando voltou, já voltou atirando nele. Ele precisou correr para se proteger, durante a corrida ele atirou também, mas não acertou o seu Manoel. Seu Manoel não se deu por satisfeito, continuou atrás dele e atirou de novo, e aí sim ele dispara mais uma vez e acerta o seu Manoel. O seu Manoel, na verdade, não é vítima, ele é agressor. Meu cliente agiu em legítima defesa", disse.