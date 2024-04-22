Briga na Mata da Praia: cachorro de idoso morto vai ao velório do tutor

O cachorro Lobo, da raça Malamute-do-alasca, que foi baleado durante a briga na Mata da Praia, em Vitória, no último sábado (20), foi levado para o velório do tutor dele, que aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (22), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Em imagens gravadas por familiares (veja acima), o animal aparece andando entre as pessoas e recebendo carinho.
Em outro vídeo, não divulgado nesta matéria, é possível ver Lobo sendo levantado para ver Manoel de Oliveira Pepino dentro do caixão, momento em que todos se emocionam. A pata da frente do cachorro estava enfaixada.
Manoel, de 73 anos, foi morto baleado por um tiro disparado pelo advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, durante uma troca de tiros entre os dois vizinhos. A discussão entre eles começou porque o cachorro do idoso estava sem coleira na rua, e a situação foi flagrada pelo advogado, que também passeava com o cachorro dele, na coleira. Na ocasião, Lobo, cachorro de Manoel, também foi atingido. O aposentado, baleado na cabeça, morreu na hora. Veja, abaixo, as reportagens sobre o caso:
