Briga na Mata da Praia: 'Advogado quis se proteger', diz defesa de preso

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, disse que a discussão sobre o uso de coleira na praça já é antiga.

"Pouco mais de um mês antes, aconteceu o mesmo problema. O doutor Luis estava passeando com o cachorro dele, e o cachorro do seu Manoel estava sem coleira. Esse cachorro atacava outros, isso é sabido na praça. O Luis já tinha falado para colocar coleira no cachorro, que isso estava errado, e ele ameaçou o Luis. Ele disse: 'Você acha que é quem? Eu vou destruir sua vida'. Naquele momento, o Luis ligou para o 190, solicitou ajuda, o seu Manoel foi embora e o Luis gravou um vídeo falando o que tinha acontecido. Isso passou e eles se encontraram sábado (20) na mesma situação", relata Gagno.

De acordo com ele, no sábado (20), a discussão aconteceu entre Luis e a esposa de Manoel. "A esposa do seu Manoel começou a atacá-lo com palavras. O seu Manoel correu dentro de casa para pegar um revólver e, quando voltou, já voltou atirando nele. Ele (Luis Hormindo) precisou correr para se proteger. Durante a corrida, ele atirou também, mas não acertou o seu Manoel. Seu Manoel não se deu por satisfeito, continuou atrás dele e atirou de novo. E, aí sim, ele (Luis Hormindo) dispara mais uma vez e acerta o seu Manoel. O seu Manoel, na verdade, não é vítima, é agressor. Meu cliente agiu em legítima defesa", disse o advogado.

Detalhes do caso

O advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, foi preso na noite de sábado (20), suspeito de matar com um tiro o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, após um desentendimento entre os dois por causa de cachorros na Mata da Praia, em Vitória. Na manhã deste domingo (21), o homem passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão dele em preventiva. Ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média 1.

A briga culminou em uma troca de tiros na rua Aníbal Viêira Rabaioli entre o advogado e o aposentado, sendo que o idoso foi atingido por um disparo e morreu. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por homicídio e por praticar ato de abuso contra cão, uma vez que o animal também foi baleado.

Polícia Civil informou que o advogado havia sido encaminhado ao presídio militar, no Quartel da Polícia Militar , após a autuação. Na manhã deste domingo (21), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que ele se encontrava no Centro de Triagem de Viana (CTV). Posteriormente, atualizou a informação e afirmou que o suspeito foi levado para a Penitenciária de Segurança Média 1.

Atirou no idoso e no cão

A confusão entre Luis e Manoel começou no fim da tarde de sábado (20), perto da casa do aposentado. Segundo a Polícia Militar, o idoso trocou tiros com o advogado, que é vizinho dele. Manoel estava sentado na praça com a esposa e o cachorro da família. A mulher da vítima disse à PM que o advogado ofendeu e ameaçou o aposentado porque o cão do idoso estava sem focinheira.

O advogado alegou à Polícia Militar que o aposentado teria ido em casa pegar uma arma e começado a disparar. Já a esposa de Manoel contou à reportagem da TV Gazeta que foi o advogado quem atirou primeiro.