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Por causa de cachorro

Briga na Mata da Praia: 'Advogado quis se proteger', diz defesa de preso

Advogado Leonardo Gagno afirma que Luis Hormindo França da Costa já havia tido problemas com Manoel há cerca de um mês
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 abr 2024 às 20:32

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 20:32

Para a defesa de Luis Hormindo França da Costa, o advogado suspeito de matar Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, durante uma briga por cachorros na Mata da Praia, em Vitória, agiu para se proteger. A versão é diferente da contada pela família do idoso
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, disse que a discussão sobre o uso de coleira na praça já é antiga. 
"Pouco mais de um mês antes, aconteceu o mesmo problema. O doutor Luis estava passeando com o cachorro dele, e o cachorro do seu Manoel estava sem coleira. Esse cachorro atacava outros, isso é sabido na praça. O Luis já tinha falado para colocar coleira no cachorro, que isso estava errado, e ele ameaçou o Luis. Ele disse: 'Você acha que é quem? Eu vou destruir sua vida'. Naquele momento, o Luis ligou para o 190, solicitou ajuda, o seu Manoel foi embora e o Luis gravou um vídeo falando o que tinha acontecido. Isso passou e eles se encontraram sábado (20) na mesma situação", relata Gagno. 
De acordo com ele, no sábado (20), a discussão aconteceu entre Luis e a esposa de Manoel.  "A esposa do seu Manoel começou a atacá-lo com palavras. O seu Manoel correu dentro de casa para pegar um revólver e, quando voltou, já voltou atirando nele. Ele (Luis Hormindo) precisou correr para se proteger. Durante a corrida, ele atirou também, mas não acertou o seu Manoel. Seu Manoel não se deu por satisfeito, continuou atrás dele e atirou de novo. E, aí sim, ele (Luis Hormindo) dispara mais uma vez e acerta o seu Manoel. O seu Manoel, na verdade, não é vítima, é agressor. Meu cliente agiu em legítima defesa", disse o advogado.
> Clique aqui para assistir a versão da esposa do idoso, que afirmou que Luis Hormindo atirou primeiro.

Detalhes do caso

O advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, foi preso na noite de sábado (20), suspeito de matar com um tiro o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, após um desentendimento entre os dois por causa de cachorros na Mata da Praia, em Vitória. Na manhã deste domingo (21), o homem passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão dele em preventiva. Ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média 1.
A briga culminou em uma troca de tiros na rua Aníbal Viêira Rabaioli entre o advogado e o aposentado, sendo que o idoso foi atingido por um disparo e morreu. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por homicídio e por praticar ato de abuso contra cão, uma vez que o animal também foi baleado.
Polícia Civil informou que o advogado havia sido encaminhado ao presídio militar, no Quartel da Polícia Militar, após a autuação. Na manhã deste domingo (21), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que ele se encontrava no Centro de Triagem de Viana (CTV). Posteriormente, atualizou a informação e afirmou que o suspeito foi levado para a Penitenciária de Segurança Média 1.

Atirou no idoso e no cão

A confusão entre Luis e Manoel começou no fim da tarde de sábado (20), perto da casa do aposentado. Segundo a Polícia Militar, o idoso trocou tiros com o advogado, que é vizinho dele. Manoel estava sentado na praça com a esposa e o cachorro da família. A mulher da vítima disse à PM que o advogado ofendeu e ameaçou o aposentado porque o cão do idoso estava sem focinheira.
O advogado alegou à Polícia Militar que o aposentado teria ido em casa pegar uma arma e começado a disparar. Já a esposa de Manoel contou à reportagem da TV Gazeta que foi o advogado quem atirou primeiro.
Um dos disparos acertou a janela da casa do aposentado. O cachorro da família também foi baleado. Segundo informou o advogado à Polícia Militar, ele e o idoso já haviam se desentendido por causa dos cachorros. A mesma informação foi dada por amigos e parentes do aposentado.

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