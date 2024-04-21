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Em Vitória

Briga por cachorros na Mata da Praia: viúva diz que advogado atirou primeiro

Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, foi preso após tiroteio na noite de sábado (20); Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, morreu no local
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 abr 2024 às 15:34

Publicado em 21 de Abril de 2024 às 15:34

Após perder o marido durante uma briga por causa de cachorros na Mata da Praia, em Vitória, Marilia Pepino conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ela, que estava no local na hora do crime, afirmou que o advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, foi quem disparou primeiro. Segundo ela, Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, reagiu e houve troca de tiros. O marido dela foi atingido na cabeça e morreu no local, bem perto de casa (confira a entrevista no vídeo acima)
Marilia relatou que não conhecia o advogado, mas que o marido dela, Manoel, já tinha falado sobre ele. Isso porque o aposentado costumava ficar com o cachorro da família do lado de fora de casa, sem coleira. Luis Hormindo questionava essa atitude. 
"Aqui na frente de casa a gente não via essa necessidade (de estar na coleira). A gente ontem (sábado, 20) saiu à noite para sentar na praça junto com o cachorro, o Lobo. Ele não estava na coleira. Como é um cachorro dócil, a gente ficou ali com ele sentado e veio este homem com o cachorro dele na coleira", lembra Marilia. "Ele parou, o Lobo foi cheirar o cachorro dele e ele começou a dizer: 'Seu velho, você ainda vai se dar mal. Eu já pedi para você colocar esse cachorro na coleira'. Aí meu marido falou: 'O seu cachorro é bravo. Ele não, ele é dócil'. E aí começou a discussão, ofensas, muito xingamento da parte dele."

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Durante a briga, o advogado, que estava armado, teria ameaçado Manoel, segundo a viúva. "Ele disse: 'Eu mato esse cachorro e mato você'. E meu marido veio pegar a arma. Eu falei com ele (com o advogado): 'Vai embora, por favor, meu marido foi pegar a arma'. Ele disse: 'Não! Vamos ver quem morre primeiro. Vamos ver quem fica com a boca cheia de formiga'. Meu marido desceu com a arma na cintura, não desceu com a arma em punho. O primeiro tiro veio, e aí meu marido revidou", afirma Marília. 
Houve intensa troca de tiros. Manoel foi baleado na cabeça e morreu no local. O cachorro Lobo foi atingido na perna e está internado. Os tiros também atingiram a vidraça da casa. Luis Hormindo foi preso e já está no presídio. 
"Eu espero que a justiça seja realmente feita, é o que eu quero. E Deus vai fazer. Vai mostrar de fato o que aconteceu"
Marilia Pepino - Esposa do aposentado morto
Vidro da casa de Manoel Pepino foi atingido por tiro, após briga com o advogado Luis Hormindo França da Costa, na Mata da Praia, em Vitória
Vidro da casa de Manoel Pepino foi atingido por tiro Crédito: Ricardo Medeiros

O que diz a defesa do advogado

O advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, afirmou que o cliente agiu em legítima defesa. Ele contou que, há cerca de um mês, Luis teria sido ameaçado por Manoel, no mesmo local, após ele questionar a questão da coleira. No sábado, a discussão aconteceu novamente.
"Ele se defendeu. Estava passeando com o cachorro quando começou um conflito verbal, a esposa do seu Manoel começou a atacá-lo com palavras, o seu Manoel correu dentro de casa para pegar um revólver e quando voltou, já voltou atirando nele. Ele precisou correr para se proteger, durante a corrida ele atirou também, mas não acertou o seu Manoel. Seu Manoel não se deu por satisfeito, continuou atrás dele e atirou de novo, e aí sim ele dispara mais uma vez e acerta o seu Manoel. O seu Manoel na verdade não é vítima, ele é agressor. Meu cliente agiu em legítima defesa", disse, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

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Detalhes do caso

O advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, foi preso na noite de sábado (20), suspeito de matar com um tiro o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, após um desentendimento entre os dois por causa de cachorros na Mata da Praia, em Vitória. Na manhã deste domingo (21), o homem passou por audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão dele em preventiva. Ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Média 1.
A briga culminou em uma troca de tiros na rua Aníbal Viêira Rabaioli entre o advogado e o aposentado, sendo que o idoso foi atingido por um disparo e morreu. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por homicídio e por praticar ato de abuso contra cão, uma vez que o animal também foi baleado.
Polícia Civil informou que o advogado havia sido encaminhado ao presídio militar, no Quartel da Polícia Militar, após a autuação. Na manhã deste domingo (21), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) disse que ele se encontrava no Centro de Triagem de Viana (CTV). Posteriormente, atualizou a informação e afirmou que o suspeito foi levado para a Penitenciária de Segurança Média 1.
Em publicação nas redes sociais, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, informou que o órgão só irá se manifestar após as conclusões das autoridades policiais. Rizk disse ainda ser necessário mais respeito, diálogo e tolerância para que casos como a morte em Mata da Praia não se repitam.

Atirou no idoso e no cão

A confusão entre Luis e Manoel começou no fim da tarde de sábado (20), perto da casa do aposentado. Segundo a Polícia Militar, o idoso trocou tiros com o advogado, que é vizinho dele. Manoel estava sentado na praça com a esposa e o cachorro da família. A mulher da vítima disse à PM que o advogado ofendeu e ameaçou o aposentado porque o cão do idoso estava sem focinheira.
O advogado alegou à Polícia Militar que o aposentado teria ido em casa pegar uma arma e começado a disparar. Já a esposa de Manoel contou à reportagem da TV Gazeta que foi o advogado quem atirou primeiro.
Um dos disparos acertou a janela da casa do aposentado. O cachorro da família também foi baleado. Segundo informou o advogado à Polícia Militar, ele e o idoso já haviam se desentendido por causa dos cachorros. A mesma informação foi dada por amigos e parentes do aposentado.

Correção

21/04/2024 - 5:00
Inicialmente, a informação apurada era de que o cão da família do aposentado morto era um Husky Siberiano, mas a raça do animal não foi informada. O texto foi atualizado. 

Atualização

21/04/2024 - 8:00
Este texto foi atualizado com as posições da defesa do advogado e da OAB-ES sobre a ocorrência na Mata da Praia.

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