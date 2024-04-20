Idoso é morto a tiros em briga por causa de cachorros na Mata da Praia

Homem foi morto a tiros após confusão na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Álvaro Guaresqui/Redes Sociais

ATUALIZAÇÃO: Após publicação desta matéria, a reportagem conseguiu a versão da família do idoso morto e da defesa do advogado preso, além das notas da Polícia Militar e da Polícia Civil. O texto foi atualizado.

Manoel morava na rua Aníbal Viêira Rabaioli. O tiroteio começou após uma briga entre ele e o advogado. A Polícia Militar disse que, após ser acionada, uma equipe foi ao local e encontrou o idoso caído no chão, já sem vida e com uma arma de fogo. Ainda conforme a PM, em seguida os militares foram abordados por outro indivíduo, "que disse ter sido vítima de tentativa de homicídio e que estava em posse de uma arma de fogo. A equipe realizou busca pessoal e recolheu o armamento, junto com o carregador", informou a corporação, em nota.

O advogado relatou aos policiais que estava caminhando com seu cachorro quando passou por um casal que estava com um cão fora da coleira e, segundo relato do indivíduo, o animal já havia atacado seu cachorro em outra ocasião. Ele disse que os três começaram a discutir e, em dado momento, Manoel saiu e retornou efetuando disparos contra ele.

Ainda conforme relato do homem à PM, nesse momento ele sacou a arma que tinha na cintura e disparou contra o idoso enquanto tentava se proteger dos tiros, porém Manoel continuou correndo em sua direção e atirando. "Segundo o suspeito, quando o homem de 73 anos foi atingido pelos disparos e caiu no chão, ele ligou para o Samu e aguardou a chegada da Polícia Militar", disse a corporação.

A Polícia Militar disse que o suspeito de 33 anos apresentou a documentação pessoal e os documentos da arma de fogo, e foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

O que diz a família do idoso

Viúva do aposentado morto na briga ocorrida na Mata da Praia, Marilia Pepino conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ela, que estava no local na hora do crime, afirmou que o advogado Luis Hormindo França da Costa foi quem disparou primeiro. Segundo ela, o marido, Manoel de Oliveira Pepino, reagiu e houve troca de tiros. Ela ainda acrescentou que o cachorro da família também foi atingido por um disparo.

Durante a briga, o advogado teria ameaçado Manoel, segundo a viúva. "Ele disse: 'Eu mato esse cachorro e mato você'. E meu marido veio pegar a arma. Eu falei com ele (com o advogado): 'Vai embora, por favor, meu marido foi pegar a arma'. Ele disse: 'Não! Vamos ver quem morre primeiro. Vamos ver quem fica com a boca cheia de formiga'. Meu marido desceu com a arma na cintura, não desceu com a arma em punho. O primeiro tiro veio, e aí meu marido revidou", afirma Marília.

O que diz a defesa do advogado

O advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, afirmou que o cliente agiu em legítima defesa. Ele contou que, há cerca de um mês, Luis teria sido ameaçado por Manoel, no mesmo local, após ele questionar a questão da coleira. No sábado, a discussão aconteceu novamente.

"Ele se defendeu. Estava passeando com o cachorro quando começou um conflito verbal, a esposa do seu Manoel começou a atacá-lo com palavras, o seu Manoel correu dentro de casa para pegar um revólver e quando voltou, já voltou atirando nele. Ele precisou correr para se proteger, durante a corrida ele atirou também, mas não acertou o seu Manoel. Seu Manoel não se deu por satisfeito, continuou atrás dele e atirou de novo, e aí sim ele dispara mais uma vez e acerta o seu Manoel. O seu Manoel na verdade não é vítima, ele é agressor. Meu cliente agiu em legítima defesa", disse, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Suspeito foi preso

A Polícia Civil afirmou, na manhã deste domingo (21), que o suspeito tem 33 anos e foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por homicídio e por praticar ato de abuso contra cão, previsto no art. 32 da Lei 9.605/98. O homem foi encaminhado ao presídio militar, localizado no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, conforme a corporação.