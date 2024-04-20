Idoso é morto a tiros em briga por causa de cachorros na Mata da Praia

ATUALIZAÇÃO: Após publicação desta matéria, a reportagem conseguiu a versão da família do idoso morto e da defesa do advogado preso, além das notas da Polícia Militar e da Polícia Civil. O texto foi atualizado.
Um idoso, identificado como Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, morreu após ser baleado durante uma troca de tiros no Bairro Mata da Praia, em Vitória, na noite deste sábado (20), depois de uma confusão por causa de cachorros. O suspeito do homicídio é o advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos. Ele foi autuado e teve a prisão temporária convertida em preventiva, sendo encaminhado à Penitenciária de Segurança Média 1. A confusão teria começado por volta de 18h15.
Manoel morava na rua Aníbal Viêira Rabaioli. O tiroteio começou após uma briga entre ele e o advogado. A Polícia Militar disse que, após ser acionada, uma equipe foi ao local e encontrou o idoso caído no chão, já sem vida e com uma arma de fogo. Ainda conforme a PM, em seguida os militares foram abordados por outro indivíduo, "que disse ter sido vítima de tentativa de homicídio e que estava em posse de uma arma de fogo. A equipe realizou busca pessoal e recolheu o armamento, junto com o carregador", informou a corporação, em nota.
O advogado relatou aos policiais que estava caminhando com seu cachorro quando passou por um casal que estava com um cão fora da coleira e, segundo relato do indivíduo, o animal já havia atacado seu cachorro em outra ocasião. Ele disse que os três começaram a discutir e, em dado momento, Manoel saiu e retornou efetuando disparos contra ele.
Ainda conforme relato do homem à PM, nesse momento ele sacou a arma que tinha na cintura e disparou contra o idoso enquanto tentava se proteger dos tiros, porém Manoel continuou correndo em sua direção e atirando. "Segundo o suspeito, quando o homem de 73 anos foi atingido pelos disparos e caiu no chão, ele ligou para o Samu e aguardou a chegada da Polícia Militar", disse a corporação.
A Polícia Militar disse que o suspeito de 33 anos apresentou a documentação pessoal e os documentos da arma de fogo, e foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
O que diz a família do idoso
Viúva do aposentado morto na briga ocorrida na Mata da Praia, Marilia Pepino conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ela, que estava no local na hora do crime, afirmou que o advogado Luis Hormindo França da Costa foi quem disparou primeiro. Segundo ela, o marido, Manoel de Oliveira Pepino, reagiu e houve troca de tiros. Ela ainda acrescentou que o cachorro da família também foi atingido por um disparo.
Durante a briga, o advogado teria ameaçado Manoel, segundo a viúva. "Ele disse: 'Eu mato esse cachorro e mato você'. E meu marido veio pegar a arma. Eu falei com ele (com o advogado): 'Vai embora, por favor, meu marido foi pegar a arma'. Ele disse: 'Não! Vamos ver quem morre primeiro. Vamos ver quem fica com a boca cheia de formiga'. Meu marido desceu com a arma na cintura, não desceu com a arma em punho. O primeiro tiro veio, e aí meu marido revidou", afirma Marília.
O que diz a defesa do advogado
O advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, afirmou que o cliente agiu em legítima defesa. Ele contou que, há cerca de um mês, Luis teria sido ameaçado por Manoel, no mesmo local, após ele questionar a questão da coleira. No sábado, a discussão aconteceu novamente.
"Ele se defendeu. Estava passeando com o cachorro quando começou um conflito verbal, a esposa do seu Manoel começou a atacá-lo com palavras, o seu Manoel correu dentro de casa para pegar um revólver e quando voltou, já voltou atirando nele. Ele precisou correr para se proteger, durante a corrida ele atirou também, mas não acertou o seu Manoel. Seu Manoel não se deu por satisfeito, continuou atrás dele e atirou de novo, e aí sim ele dispara mais uma vez e acerta o seu Manoel. O seu Manoel na verdade não é vítima, ele é agressor. Meu cliente agiu em legítima defesa", disse, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Suspeito foi preso
A Polícia Civil afirmou, na manhã deste domingo (21), que o suspeito tem 33 anos e foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por homicídio e por praticar ato de abuso contra cão, previsto no art. 32 da Lei 9.605/98. O homem foi encaminhado ao presídio militar, localizado no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe, conforme a corporação.
A Justiça converteu a prisão do advogado em preventiva e ele seguirá preso. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ele foi levado para a Penitenciária de Segurança Máxima 1.