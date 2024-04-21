Casagrande critica acesso a armas após tiros e morte na Mata da Praia

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, criticou o acesso às armas ao comentar sobre o tiroteio que aconteceu na Mata da Praia, neste sábado (20). Em publicação da rede social X (antigo twitter), o chefe do Executivo expressou a preocupação ao colocar que discussões se tornam momentos de risco extremo com a facilidade de posse de arma. O assassinato aconteceu no começo da noite de sábado (21) durante uma briga por causa de cachorros. Os dois trocaram tiros, tendo o disparo do advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, acertado o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, que morreu no local.
Casagrande comentou que a troca de tiros entre moradores do bairro nobre de Vitória é a evidência da cultura de violência na sociedade. Para o governador, é necessário ações, em conjunto, do Estado com a população para combater a situação.
"A troca de tiros em um bairro nobre de Vitória que resultou na morte de um dos envolvidos evidencia a cultura da violência presente na sociedade. Também é preciso registrar que a facilidade de acesso às armas torna desentendimentos entre as pessoas momentos de risco extremo. Combater a violência é dever do Estado, mas também de cada um de nós", frisou o governador.