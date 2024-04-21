Casagrande critica acesso a armas após tiros e morte na Mata da Praia

Casagrande comentou que a troca de tiros entre moradores do bairro nobre de Vitória é a evidência da cultura de violência na sociedade. Para o governador, é necessário ações, em conjunto, do Estado com a população para combater a situação.

"A troca de tiros em um bairro nobre de Vitória que resultou na morte de um dos envolvidos evidencia a cultura da violência presente na sociedade. Também é preciso registrar que a facilidade de acesso às armas torna desentendimentos entre as pessoas momentos de risco extremo. Combater a violência é dever do Estado, mas também de cada um de nós", frisou o governador.