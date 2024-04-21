'Extrema gravidade': juiz mantém prisão de advogado por morte na Mata da Praia

Advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos, suspeito de matar idoso após discussão por cachorros Crédito: Reprodução

O advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos, teve convertida em preventiva a prisão em flagrante. É o que decidiu o juiz Alcemir dos Santos Pimentel, na manhã deste domingo (21), durante audiência de custódia. Na avaliação do magistrado, os disparos efetuados em via pública configuram um fato de "extrema gravidade" e conceder a liberdade, neste momento, seria "temerário", ou seja, perigoso.

"Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído", destaca o magistrado no termo de audiência de custódia.

"A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade do fato narrado, que inclusive culminou na morte da vítima, tendo ocorrida em via pública a troca de tiros, com intenso trânsito de pedestres, motivo pelo qual, a fim de resguardar a ordem pública e instrução processual", manifesta.

Durante a manhã deste domingo (21), o secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, afirmou que foram efetuados mais de 30 disparos durante a confusão e comparou a situação a um faroeste. Luiz Hormindo passou pelo Centro de Triagem de Viana (CTV) e, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Máxima 1.

O advogado Leonardo Gagno, que defende Luis, afirmou que o cliente agiu em legítima defesa. Ele contou que, há cerca de um mês, Luis teria sido ameaçado por Manoel, no mesmo local, após ele questionar a questão da coleira. No sábado, a discussão aconteceu novamente.