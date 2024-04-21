Presidente da OAB-ES pede mais diálogo após morte na Mata da Praia

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk, frisou ser necessário mais respeito, diálogo e tolerância para que casos como a morte em Mata da Praia não se repitam. Na publicação, realizada neste domingo (21) no Instagram, ele disse ainda que esses três fatores ajudam para que discussões não resultem em tragédia, como a ocorrida na noite de sábado (20), quando o aposentado Manoel de Oliveira Pepino foi morto em um troca de tiros com o advogado Luis Hormindo França da Costa, após uma briga por causa de cachorros.
Na manifestação, o presidente informou ainda que a OAB-ES só irá se manifestar após as conclusões das autoridades policiais. Isso porque o integrante da Ordem, o advogado Luis Hormindo, de 33 anos, é suspeito de ter dado o tiro que atingiu e matou o aposentado Manoel Pepino, de 73 anos. Luis se encontra preso na Penitenciária de Segurança Média 1.