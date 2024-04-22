Morador reclama de motos e pilotos atiram contra casa em Sooretama

Um morador teve a casa atingida por diversos tiros na localidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama
, no Norte do Espírito Santo
, por volta de 21h de domingo (21). A Polícia Militar
foi ao local e um homem, dono do imóvel, disse que o irmão dele havia chamado a atenção e discutido com um indivíduo que participava de um ‘rolezinho’ de motos barulhentas, porque o barulho estava perturbando o sossego dos moradores.
O dono do imóvel disse que momentos depois os motociclistas envolvidos saíram do local e, depois, retornaram em uma moto Honda CG vermelha e um Volkswagen Gol prata com posse de armas. Segundo a PM, eles perguntaram sobre o homem que teria discutido. Ninguém soube responder onde ele estaria, então o grupo abriu fogo na direção da residência. Os suspeitos fugiram, em seguida, e não foram mais vistos.
Não houve registro de vítimas feridas na ocorrência policial. O morador não informou a quantidade de pessoas que efetuaram os tiros. No local, os militares encontraram seis estojos de munição de calibres .380, .40 e 9mm.
A reportagem de A Gazeta
solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil
. Em nota, a corporação informou que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de Sooretama, que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos.
"A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado", finalizou a PC.