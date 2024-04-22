Morador reclama de motos e pilotos atiram contra casa em Sooretama

Parede da casa, em Sooretama, com marcas dos tiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um morador teve a casa atingida por diversos tiros na localidade de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama , no Norte do Espírito Santo , por volta de 21h de domingo (21). A Polícia Militar foi ao local e um homem, dono do imóvel, disse que o irmão dele havia chamado a atenção e discutido com um indivíduo que participava de um ‘rolezinho’ de motos barulhentas, porque o barulho estava perturbando o sossego dos moradores.

O dono do imóvel disse que momentos depois os motociclistas envolvidos saíram do local e, depois, retornaram em uma moto Honda CG vermelha e um Volkswagen Gol prata com posse de armas. Segundo a PM, eles perguntaram sobre o homem que teria discutido. Ninguém soube responder onde ele estaria, então o grupo abriu fogo na direção da residência. Os suspeitos fugiram, em seguida, e não foram mais vistos.

Não houve registro de vítimas feridas na ocorrência policial. O morador não informou a quantidade de pessoas que efetuaram os tiros. No local, os militares encontraram seis estojos de munição de calibres .380, .40 e 9mm.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil . Em nota, a corporação informou que o caso continua sob investigação pela Delegacia de Polícia de Sooretama, que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos.