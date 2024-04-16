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Crime no Noroeste

Preso segundo suspeito de participar da morte de jovem em Marilândia

Segundo Polícia Civil, Bruno da Conceição, de 27 anos, confessou ter auxiliado na ocultação do cadáver de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

16 abr 2024 às 07:38

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 07:38

Região onde corpo de jovem foi encontrado em Marilândia
Região onde corpo de jovem foi encontrado em Marilândia Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais
Foi preso na tarde de segunda-feira (15) o segundo suspeito de participar da morte da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos. De acordo com a Polícia Civil, Bruno da Conceição, de 27 anos, confessou ter auxiliado na ocultação do cadáver. 
Segundo a corporação, as investigações do crime indicaram que Ivanildo Pereira da Silva, preso na noite da última quinta-feira (11) em um hotel de Ecoporanga suspeito do assassinato da jovem, não agiu sozinho e teria contado com a ajuda de, pelo menos, mais uma pessoa. Dessa forma, a polícia conseguiu identificar e prender Bruno, que negou a participação na morte da vítima, mas confessou ter auxiliado na ocultação do corpo de Thamyris. 
Com Bruno, foi apreendida uma moto Honda Bros de cor branca, com número de motos e chassi adulterados. A Polícia Civil acredita que a moto pode ter sido dada a Bruno por Ivanildo, como pagamento pela participação no crime. 
Conforme a Polícia Civil, Bruno passou por exames de lesões corporais e, em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça. O delegado Leonardo Avila, responsável pelo caso, informou que as investigações prosseguem para apurar a verdadeira participação de cada um dos investigados e que pretende finalizar o inquérito policial dentro de alguns dias.

Relembre o caso

O corpo da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (9), foi encontrado na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã da última sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito da morte, identificado como Ivanildo da Silva, foi preso antes, na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime.
A vítima era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e tinha dito à família que iria dormir na casa de uma amiga e desde então não foi mais vista. A família de Thamyris pediu ajuda pelas redes sociais para que a jovem fosse encontrada.
A amiga disse para os parentes da jovem que ela tinha ido para a casa de Ivanildo. A polícia analisou o celular da amiga e encontrou o de Thamyris, possibilitando localizar o suspeito.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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