Preso segundo suspeito de participar da morte de jovem em Marilândia

Região onde corpo de jovem foi encontrado em Marilândia Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais

Foi preso na tarde de segunda-feira (15) o segundo suspeito de participar da morte da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos . De acordo com a Polícia Civil, Bruno da Conceição, de 27 anos, confessou ter auxiliado na ocultação do cadáver.

Segundo a corporação, as investigações do crime indicaram que Ivanildo Pereira da Silva, preso na noite da última quinta-feira (11) em um hotel de Ecoporanga suspeito do assassinato da jovem, não agiu sozinho e teria contado com a ajuda de, pelo menos, mais uma pessoa. Dessa forma, a polícia conseguiu identificar e prender Bruno, que negou a participação na morte da vítima, mas confessou ter auxiliado na ocultação do corpo de Thamyris.

Com Bruno, foi apreendida uma moto Honda Bros de cor branca, com número de motos e chassi adulterados. A Polícia Civil acredita que a moto pode ter sido dada a Bruno por Ivanildo, como pagamento pela participação no crime.

Conforme a Polícia Civil, Bruno passou por exames de lesões corporais e, em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça. O delegado Leonardo Avila, responsável pelo caso, informou que as investigações prosseguem para apurar a verdadeira participação de cada um dos investigados e que pretende finalizar o inquérito policial dentro de alguns dias.

Relembre o caso

O corpo da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (9), foi encontrado na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã da última sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito da morte, identificado como Ivanildo da Silva, foi preso antes, na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime.

A vítima era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e tinha dito à família que iria dormir na casa de uma amiga e desde então não foi mais vista. A família de Thamyris pediu ajuda pelas redes sociais para que a jovem fosse encontrada.