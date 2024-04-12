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Quebra-cabeça

Como polícia prendeu o suspeito pela morte de jovem em Marilândia

Ivanildo Pereira da Silva, de 35 anos, confessou ter enterrado a vítima, mas negou um possível homicídio; corpo de Thamyris Virgulino, de 18 anos, foi encontrado nesta sexta (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2024 às 18:05

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 18:05

Suspeito foi preso na noite de quinta-feira em Ecoporanga
Ivanildo Pereira da Silva, de 35 anos,foi preso na noite de quinta-feira (11) em Ecoporanga Crédito: Montagem: Divulgação/PCES e Reprodução/Redes Sociais
O desaparecimento da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, encontrada morta na manhã desta sexta-feira (12) em Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, desafiou as forças de segurança. Um trabalho conjunto das polícias Civil e Militar levou à prisão do suspeito Ivanildo Pereira da Silva, de 35 anos, que confessou em depoimento ter enterrado a vítima, mas negou um possível homicídio.
> Veja mais detalhes sobre o depoimento do suspeito neste link
Segundo o delegado responsável pelo caso, Leonardo Ávila, o suspeito alegou ter se encontrado com Thamyris e que ela teria tido uma morte súbita. Porém, o delegado diz que essa versão está sendo confrontada com outras provas obtidas e um exame toxicológico.

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Os detalhes da prisão

PASSO A PASSO DAS POLÍCIAS

  • O avanço das investigações se deu após uma denúncia de que Ivanildo estaria em fuga em um carro. O veículo passou pelo Cerco Inteligente do Estado em direção a Ecoporanga, o que permitiu sua localização;

  • Já em posse de um mandado de prisão, militares iniciaram diligências pelos restaurantes e hotéis da cidade, localizando o carro estacionado em frente a um hotel no Centro de Ecoporanga;

    As equipes, então, acionaram os proprietários do estabelecimento para confirmar a presença do suspeito. Segundo informaram, Ivanildo tinha realmente feito check-in, minutos antes da chegada dos policiais;

  • Militares chamaram pelo homem que, após alguns segundos, abriu a porta do quarto. No local, também estava uma suspeita de 31 anos, que se apresentou como amiga do indivíduo. A dupla tinha intenção de deixar o hotel às 4h desta sexta-feira (12).

  • Com a dupla, foram localizados dois aparelhos celulares e um cigarro de maconha. A mulher alegou ser proprietária de ambos os telefones, mas admitiu, depois, que um deles era do suspeito – embora Ivanildo insistisse que não possuía celular. Os aparelhos foram apreendidos;

  • A mulher assinou um termo circunstanciado por posse de entorpecentes para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já Ivanildo teve um mandado de prisão temporária cumprido em desfavor dele.

  • Em depoimento, o suspeito negou que tenha matado Thamyris, mas confessou que enterrou o corpo dela. As causas da morte da jovem são investigadas pela Polícia Civil. A Gazeta tenta localizar a defesa de Ivanildo Pereira da Silva, e o espaço segue aberto para a parte.

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