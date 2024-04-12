Como polícia prendeu o suspeito pela morte de jovem em Marilândia

O avanço das investigações se deu após uma denúncia de que Ivanildo estaria em fuga em um carro. O veículo passou pelo Cerco Inteligente do Estado em direção a Ecoporanga, o que permitiu sua localização;





Já em posse de um mandado de prisão, militares iniciaram diligências pelos restaurantes e hotéis da cidade, localizando o carro estacionado em frente a um hotel no Centro de Ecoporanga;



As equipes, então, acionaram os proprietários do estabelecimento para confirmar a presença do suspeito. Segundo informaram, Ivanildo tinha realmente feito check-in, minutos antes da chegada dos policiais;





Militares chamaram pelo homem que, após alguns segundos, abriu a porta do quarto. No local, também estava uma suspeita de 31 anos, que se apresentou como amiga do indivíduo. A dupla tinha intenção de deixar o hotel às 4h desta sexta-feira (12).





Com a dupla, foram localizados dois aparelhos celulares e um cigarro de maconha. A mulher alegou ser proprietária de ambos os telefones, mas admitiu, depois, que um deles era do suspeito – embora Ivanildo insistisse que não possuía celular. Os aparelhos foram apreendidos;





A mulher assinou um termo circunstanciado por posse de entorpecentes para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já Ivanildo teve um mandado de prisão temporária cumprido em desfavor dele .



