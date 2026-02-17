Em Apiacá

Delegado suspeito de importunação sexual contra adolescente no Sul do ES é solto

Prisão em flagrante de Adhemar Pereira Fully foi convertida em medidas cautelares; ele teria perseguido menina de 14 anos durante festa de carnaval

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 19:49

De acordo com a corporação, a prisão em flagrante foi convertida em medidas cautelares. Entre as determinações da Justiça estão:

Proibição de sair da comarca sem autorização judicial;

Comparecimento a todos os atos do processo, mantendo endereço atualizado;

Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

Comparecimento, no prazo de cinco dias úteis, ao Juízo competente, munido de documentação pessoal.

O descumprimento das medidas poderá resultar na decretação da prisão preventiva, conforme informou a nota da PC. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do delegado. O espaço segue aberto para manifestações.

Entenda o caso

O delegado Adhemar Pereira Fully foi preso por suspeita de importunação sexual a uma menina de 14 anos durante festa de carnaval no Centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (15). Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o suspeito chegou a ser confrontado pelos familiares da adolescente, dando início a uma confusão. Ainda conforme a PM, o homem apresentava fortes sinais de embriaguez e resistiu à abordagem, empurrando e ofendendo os policiais com xingamentos. Além disso, teria tentado fugir do local.

O suspeito precisou ser contido e algemado. Com ele, foram encontrados uma pistola, munições e um carregador, que foram recolhidos pela PM. Já na viatura, conforme o boletim de ocorrência, o detido teria ameaçado os militares dizendo que os prenderia e que faria de tudo para que "perdessem a farda".

A adolescente contou para a PM que o delegado teria se aproximado insistentemente dizendo "gata, eu quero você" e a perseguido pela festa. Mesmo após ela recusar o contato e dizer ter apenas 14 anos, o homem teria mantido a importunação. Somente após a menina se aproximar do pai, o suspeito teria se afastado. Após o ocorrido, o Conselho Tutelar foi chamado para prestar apoio à vítima e à família.

Após ser detido pela PM, Adhemar foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o delegado foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao presídio Alfa 10, unidade destinada a policiais civis localizada em Vila Velha. A arma, as munições e o carregador que estavam com o suspeito, pertencentes ao patrimônio da PCES, foram apreendidos.

Em nota, a PCES reforçou que não compactua com qualquer crime e que todas as condutas de seus integrantes são rigorosamente apuradas. Disse ainda que a Corregedoria-Geral instaurará os devidos procedimentos administrativos internos para verificar eventual responsabilidade disciplinar do servidor envolvido.

