Home
>
Polícia
>
Delegado suspeito de importunação sexual contra adolescente no Sul do ES é solto

Delegado suspeito de importunação sexual contra adolescente no Sul do ES é solto

Prisão em flagrante de Adhemar Pereira Fully foi convertida em medidas cautelares; ele teria perseguido menina de 14 anos durante festa de carnaval

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 19:49

O delegado da Polícia Civil Adhemar Pereira Fully, de 40 anos, foi liberado nesta terça-feira (17) após audiência de custódia, quando foi concedida liberdade provisória sem fiança. Ele havia sido preso na noite do último domingo (15) por suspeita de importunação sexual a uma menina de 14 anos durante uma festa de carnaval no Centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

Recomendado para você

Prisão em flagrante de Adhemar Pereira Fully foi convertida em medidas cautelares; ele teria perseguido menina de 14 anos durante festa de carnaval

Delegado suspeito de importunação sexual contra adolescente no Sul do ES é solto

Vítimas foram identificadas como Enock da Paixão, de 59 anos, e o filho dele, Jocktan Souza, de 33 anos

Morre a segunda vítima da briga generalizada em Aracruz

Suspeito contou à PM que cometeu o crime porque a vítima teria furtado o telefone dele alguns dias antes

Confusão em bar termina com homem esfaqueado em Castelo

De acordo com a corporação, a prisão em flagrante foi convertida em medidas cautelares. Entre as determinações da Justiça estão:

  • Proibição de sair da comarca sem autorização judicial; 
  • Comparecimento a todos os atos do processo, mantendo endereço atualizado; 
  • Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 
  • Comparecimento, no prazo de cinco dias úteis, ao Juízo competente, munido de documentação pessoal.

O descumprimento das medidas poderá resultar na decretação da prisão preventiva, conforme informou a nota da PC. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do delegado. O espaço segue aberto para manifestações.

Entenda o caso

O delegado Adhemar Pereira Fully foi preso por suspeita de importunação sexual a uma menina de 14 anos durante festa de carnaval no Centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (15). Testemunhas contaram para a Polícia Militar que o suspeito chegou a ser confrontado pelos familiares da adolescente, dando início a uma confusão. Ainda conforme a PM, o homem apresentava fortes sinais de embriaguez e resistiu à abordagem, empurrando e ofendendo os policiais com xingamentos. Além disso, teria tentado fugir do local.

O suspeito precisou ser contido e algemado. Com ele, foram encontrados uma pistola, munições e um carregador, que foram recolhidos pela PM. Já na viatura, conforme o boletim de ocorrência, o detido teria ameaçado os militares dizendo que os prenderia e que faria de tudo para que "perdessem a farda".

A adolescente contou para a PM que o delegado teria se aproximado insistentemente dizendo "gata, eu quero você" e a perseguido pela festa. Mesmo após ela recusar o contato e dizer ter apenas 14 anos, o homem teria mantido a importunação. Somente após a menina se aproximar do pai, o suspeito teria se afastado. Após o ocorrido, o Conselho Tutelar foi chamado para prestar apoio à vítima e à família.

Após ser detido pela PM, Adhemar foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o delegado foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao presídio Alfa 10, unidade destinada a policiais civis localizada em Vila Velha. A arma, as munições e o carregador que estavam com o suspeito, pertencentes ao patrimônio da PCES, foram apreendidos.

Em nota, a PCES reforçou que não compactua com qualquer crime e que todas as condutas de seus integrantes são rigorosamente apuradas. Disse ainda que a Corregedoria-Geral instaurará os devidos procedimentos administrativos internos para verificar eventual responsabilidade disciplinar do servidor envolvido.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais