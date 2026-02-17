Confusão em bar termina com homem esfaqueado em Castelo

Uma confusão em um bar terminou com um homem, de 45 anos, esfaqueado. A briga aconteceu no bairro Esplanada, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam fazendo patrulhamento na região quando flagraram a discussão em frente ao estabelecimento. O suspeito de ter cometido o crime, um homem de 69 anos, foi encontrado no local segurando a faca. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

O suspeito contou à Polícia Militar que a vítima teria furtado o telefone dele alguns dias antes. Diante disso, quando o viu no bar, começou a empurrá-lo e a insultá-lo. Em seguida, o suspeito disse ter ido à própria casa, pegado uma faca e voltado ao bar, onde atacou a vítima. Ferido, o homem foi socorrido e encaminhado a um hospital, não informado. O suspeito foi conduzido à delegacia.