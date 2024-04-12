Homem que matou jovem em Marilândia foi preso com mulher em hotel

Preso por matar e enterrar a jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, Ivanildo Pereira da Silva foi localizado pela Polícia Militar em um hotel no Centro de Ecoporanga na noite de quinta-feira (11). Na delegacia, ele confessou o crime. Segundo o boletim de ocorrência da corporação, que a reportagem de A Gazeta teve acesso, ele estava acompanhado de uma mulher, que também foi detida.
A ação policial aconteceu após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra Ivanildo. O homem foi flagrado por um sistema de cerco inteligente passando pelo distrito de Joassuba, em Ecoporanga, na direção de um carro Chevrolet Onix branco, na tentativa de fugir. A partir daí, iniciaram-se as buscas.
O veículo foi visto pelos policiais, que então encontraram onde o suspeito estava hospedado. Os proprietários do estabelecimento confirmaram que Ivanildo havia feito check-in. Os militares foram até o quarto onde ele estava, chamaram por ele, que abriu a porta.
Ele foi informado do cumprimento do mandado de prisão e foi preso naquele momento. A mulher que estava com ele confirmou aos agentes que fez o pagamento da diária, a pedido de Ivanildo. Com ela, os policiais encontraram um cigarro de maconha. Os celulares dos dois foram apreendidos para serem periciados. Além disso, o Chevrolet Onix, utilizado pela dupla, permaneceu no local onde foi encontrado para também ser periciado pelos agentes.
A mulher também foi conduzida para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco por posse de entorpecente ilícito e também por possivelmente auxiliar na fuga de Ivanildo. Em depoimento ao delegado, o homem confessou que matou Thamyris e que enterrou o corpo.
Não foram dados mais detalhes, até o momento, sobre como ele cometeu o crime e qual teria sido a motivação.
Relembre o caso
O corpo da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (9), foi encontrado na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito da morte, identificado como Ivanildo da Silva, foi preso antes, na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime.
A vítima era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e tinha dito à família que iria dormir na casa de uma amiga e desde então não foi mais vista. A família de Thamyris pediu ajuda pelas redes sociais para que a jovem fosse encontrada.
A amiga disse para os parentes da jovem que ela tinha ido para a casa de Ivanildo. A polícia analisou o celular da amiga e encontrou o de Thamyris, possibilitando localizar o suspeito.