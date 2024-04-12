Homem que matou jovem em Marilândia foi preso com mulher em hotel

Suspeito preso confessou ter assassinado a jovem Thamyris Alexandra Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais

A ação policial aconteceu após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra Ivanildo. O homem foi flagrado por um sistema de cerco inteligente passando pelo distrito de Joassuba, em Ecoporanga, na direção de um carro Chevrolet Onix branco, na tentativa de fugir. A partir daí, iniciaram-se as buscas.

O veículo foi visto pelos policiais, que então encontraram onde o suspeito estava hospedado. Os proprietários do estabelecimento confirmaram que Ivanildo havia feito check-in. Os militares foram até o quarto onde ele estava, chamaram por ele, que abriu a porta.

Ele foi informado do cumprimento do mandado de prisão e foi preso naquele momento. A mulher que estava com ele confirmou aos agentes que fez o pagamento da diária, a pedido de Ivanildo. Com ela, os policiais encontraram um cigarro de maconha. Os celulares dos dois foram apreendidos para serem periciados. Além disso, o Chevrolet Onix, utilizado pela dupla, permaneceu no local onde foi encontrado para também ser periciado pelos agentes.

A mulher também foi conduzida para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco por posse de entorpecente ilícito e também por possivelmente auxiliar na fuga de Ivanildo. Em depoimento ao delegado, o homem confessou que matou Thamyris e que enterrou o corpo.

Não foram dados mais detalhes, até o momento, sobre como ele cometeu o crime e qual teria sido a motivação.

Relembre o caso

O corpo da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (9), foi encontrado na zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Segundo a corporação, o suspeito da morte, identificado como Ivanildo da Silva, foi preso antes, na noite de quinta-feira (11), em Ecoporanga, e confessou o crime.

A vítima era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e tinha dito à família que iria dormir na casa de uma amiga e desde então não foi mais vista. A família de Thamyris pediu ajuda pelas redes sociais para que a jovem fosse encontrada.