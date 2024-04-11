Chuva em Mimoso do Sul pode ter ultrapassado surpreendentes 600 mm

Motivos para inundação
- Nível alto do rio: o rio Muqui do Sul atingiu um nível muito alto e sem registro histórico, nunca visto na cidade.
- Desassoreamento do rio: a limpeza do fundo do rio já tinha sido feita na montante (correnteza em direção a nascente) dele, mas ainda não a jusante (em direção à foz). Assim, a água que choveu acima da cidade desceu muito rápido até ela e não teve velocidade para descer depois e isso tudo contribuiu para o desastre, explicou o coordenador Estadual Adjunto de Defesa Civil.
- 600 milímetros: a quantidade de água contribuiu para a enchente devido a ultrapassar o quantitativo usual.
Entenda a medição:
► 1 milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado
O alerta atual prevê até 30 mm por hora, portanto: até 30 litros de água por metro quadrado
► Também é importante avaliar o período da chuva previsto. Por exemplo, chover 50mm durante um dia inteiro pode ter um impacto muito menor do que a mesma quantidade somente em uma hora