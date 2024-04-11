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Chuva em Mimoso do Sul pode ter ultrapassado surpreendentes 600 mm

Dado oficial é de que volume foi de 300 mm, por si só, anormal e expressivo; mas pluviômetros manuais indicam que quantidade de chuva pode ter sido ainda mais espantosa
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

11 abr 2024 às 20:16

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 20:16

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
Entre os dias 22 e 23 de março deste ano, a forte chuva que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, causou 18 mortes e provocou destruição de casas e comércios. A tragédia foi causada pelo acúmulo de água, cuja quantidade medida e divulgada inicialmente foi de 300 milímetros. Porém, as medições em pluviômetros manuais apontam o dobro: 600 milímetros.
"A informação chegou pelo coordenador municipal da Defesa Civil de Mimoso, Leonardo Ferreira, ontem (quarta-feira). Não é um dado oficial, mas ele disse que os homens treinados pelo órgão identificaram que os pluviômetros manuais da cidade atingiram o máximo registrado por ele, que é 600 milímetros. Pode ser até que tenha ocorrido mais que isso”, contou o tenente-coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador Estadual Adjunto de Defesa Civil.
Ele confirmou que esse se confirmar, esse será o maior acúmulo de água em um dia em todo o Espírito Santo.

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O número é comparado ao caso de Teresópolis, no Rio de Janeiro, considerada a maior tragédia climática do Brasil, quando, em 2011, enchentes e deslizamentos deixaram 900 mortos. As informações são do tenente-coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, divulgadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11)
Chuva em Mimoso do Sul pode ter ultrapassado surpreendentes 600 mm
O dado inicial não apresentou esta quantidade pelo pluviômetro digital ter parado de funcionar. Acontecimento comum quando chove de forma expressiva, segundo Benício Ferrari Júnior. Assim, os técnicos da Defesa Civil de Mimoso do Sul verificaram os aparelhos de leitura mecânica após a dispersão da água.

Motivos para inundação

O estudo com análises específicas para entender o motivo para a água ter chegado com força em Mimoso do Sul ainda não foi realizado. Entretanto, o tenente-coronel explicou que existem ideias de possíveis acontecimentos, inclusive uma cabeça de água
  • Nível alto do rio: o rio Muqui do Sul atingiu um nível muito alto e sem registro histórico, nunca visto na cidade.
  • Desassoreamento do rio: a limpeza do fundo do rio já tinha sido feita na montante (correnteza em direção a nascente) dele, mas ainda não a jusante (em direção à foz). Assim, a água que choveu acima da cidade desceu muito rápido até ela e não teve velocidade para descer depois e isso tudo contribuiu para o desastre, explicou o coordenador Estadual Adjunto de Defesa Civil.
  • 600 milímetros: a quantidade de água contribuiu para a enchente devido a ultrapassar o quantitativo usual.

Entenda a medição:

 ► 1 milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado

 O alerta atual prevê até 30 mm por hora, portanto: até 30 litros de água por metro quadrado

 ► Também é importante avaliar o período da chuva previsto. Por exemplo, chover 50mm durante um dia inteiro pode ter um impacto muito menor do que a mesma quantidade somente em uma hora

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