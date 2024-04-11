Bombeiros suspendem buscas por último desaparecido em Mimoso do Sul

Lailson Rogério Firmino, de 52 anos, saiu de casa na madrugada do dia 23 de março e não voltou Crédito: Secundo Rezende/Leitor A Gazeta

O Corpo de Bombeiros suspendeu temporariamente as buscas pelo morador Lailson Rogério Firmino, de 52 anos, último desaparecido após enchentes em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Conforme a corporação, mais 87 quilômetros foram percorridos em busca da vítima.

“Seguindo protocolos internacionais e utilizando tecnologias avançadas, as equipes do CBMES exploraram extensivamente o Rio Muqui do Sul, cobrindo cerca de 39 km até o Rio Itabapoana e mais 48 km até a foz no mar em Presidente Kennedy. Também investigaram a área do córrego da Serra, devido à força da água que o fez subir. A seleção desses locais baseou-se em dados como a posição da vítima, a quantidade e a força da água, bem como análises detalhadas do fluxo da enxurrada, sendo todos os pontos e áreas de busca meticulosamente georreferenciados”, informou a corporação em nota divulgada na noite desta quinta-feira (11).

Durante as buscas, também foram utilizados drones, cães de busca e detecção de seres humanos, além de diversas embarcações, percorrendo ainda grandes extensões de áreas que acumularam detritos nas margens dos rios. “Infelizmente, devido às condições desafiadoras, incluindo a força da água e a complexidade do terreno, com muitas pedras e sumidouros, torna-se difícil precisar a localização exata da vítima e compreender o que pode ter ocorrido durante seu trajeto. As equipes realizaram um trabalho minucioso, explorando cada ponto de interesse na esperança de encontrá-lo”, explicaram os Bombeiros.