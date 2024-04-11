Família busca por pedreiro que desapareceu em enchente de Mimoso do Sul

Lailson Rogério Firmino, de 52 anos, saiu de casa na madrugada do dia 23 de março Crédito: Max Wender/Redes Sociais

Uma família do Sul do Espírito Santo procura por um morador desaparecido durante as enchentes que devastaram o município de Mimoso do Sul no último mês. Lailson Rogério Firmino, de 52 anos, saiu de casa na madrugada do dia 23 de março e, de acordo com familiares, foi levado pela correnteza do Rio Muqui.

Lailson é pedreiro e mora com a mãe na Rua da Serra, região central de Mimoso. Segundo a irmã da vítima, Cristiani Firmino, o morador saiu de casa por volta das 2h da manhã e não voltou. Foram vizinhos que informaram que viram ele sendo levado pela correnteza do rio. “A casa deles é mais no alto, então não entrou água. A gente acredita que ele saiu para ver a chuva e foi levado”, relata.

Desde então, a família faz buscas pelo pedreiro. Abalada, a mãe do morador, de 71 anos, foi levada para a casa de outros familiares em Marechal Floriano. “Minha mãe tá sofrendo muito. Tá muito triste”, diz a irmã do pedreiro.

Em Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizado nesta quinta-feira (11), ainda consta uma pessoa desaparecida por conta das chuvas em Mimoso do Sul. Ao todo, 18 pessoas morreram nas enchentes que devastou a cidade.

Bombeiros suspendem buscas temporariamente

Na noite desta quinta-feira (11), o Corpo de Bombeiros informou que as buscas Lailson Rogério Firmino foram temporariamente suspensas. De acordo com a operação, as operações começaram em 23 de março de 2024, totalizando 20 dias de trabalho ininterrupto.