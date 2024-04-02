Escolas do Sul do ES vão receber R$ 10 milhões para reformas após chuvas

Além das obras, no X, antigo Twitter, Casagrande detalhou que o valor também será voltado para a compra de equipamentos de climatização, de cozinha e itens tecnológicos e mobiliários para as escolas.

Destinaremos R$ 10 milhões para atender escolas dos 13 municípios afetados pelas chuvas, através do edital de Chamamento Público do FUNPAES, que será publicado amanhã. O valor será utilizado para obras de reforma, aquisição de equipamentos de climatização, cozinha, tecnológicos e…

Nas chuvas de março, as cidades de Alegre, Apiacá, Alfredo Chaves, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta foram atingidas. O desastre climático deixou dois mortos em Apiacá e 18 em Mimoso, além de um desaparecido.