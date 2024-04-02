Escolas do Sul do ES vão receber R$ 10 milhões para reformas após chuvas

As escolas públicas das 13 cidades afetadas pelas chuvas que atingiram a Região Sul do Espírito Santo, entre os dias 22 e 23 de março, vão receber R$ 10 milhões para obras de reforma e aquisição de equipamentos para que voltem a funcionar normalmente.
Segundo o governador Renato Casagrande (PSB), o valor será destinado através de edital de Chamamento Público do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), que será publicado nesta quarta-feira (3).
Além das obras, no X, antigo Twitter, Casagrande detalhou que o valor também será voltado para a compra de equipamentos de climatização, de cozinha e itens tecnológicos e mobiliários para as escolas.
Nas chuvas de março, as cidades de Alegre, Apiacá, Alfredo Chaves, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta foram atingidas. O desastre climático deixou dois mortos em Apiacá e 18 em Mimoso, além de um desaparecido.