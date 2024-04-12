Carreta tomba e complica trânsito em trecho da BR 101 em Anchieta

Segundo a Eco101, a ocorrência foi registrada às 5h34 no km 369. A concessionária enviou ambulância, guincho e viatura de inspeção ao local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada ao local e o tráfego fluiu em sistema pare e siga, causando lentidão na rodovia. O trecho está sinalizado.