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Noroeste

Crime em Marilândia: o último registro de Thamyris ainda com vida

O suspeito foi detido pela polícia em um hotel na cidade de Ecoporanga. Ele confessou que enterrou o corpo de Thamyris, mas nega que tenha matado
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

13 abr 2024 às 13:57

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 13:57

O vídeo acima mostra o último registro de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, ainda com vida. Pouco antes das 3h de terça-feira (9), uma câmera de segurança flagrou o momento em que a jovem e Ivanildo da Silva — preso suspeito pelo assassinato — chegam à casa dele, no bairro São Pedro, em Marilândia, região Noroeste do Espírito Santo . O corpo dela foi encontrado na manhã de sexta-feira (12), na zona rural da cidade.
Segundo a família, a jovem saiu da casa da tia na segunda-feira (8) para visitar uma amiga. De lá, ela foi encontrar Ivanildo. Thamyris ainda ficou conversando por um aplicativo de mensagens até as 3h da manhã com a amiga. Depois ninguém mais conseguiu contato com ela.
O suspeito foi detido pela polícia em um hotel na cidade de Ecoporanga. Ele confessou que enterrou o corpo de Thamyris, mas nega que tenha matado. Ivanildo foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.
Com informações de Carolina Silveira, repórter da TV Gazeta

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