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Leonel Ximenes

Cidade do ES vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por 4 shows

Vão se apresentar dois cantores de axé (mais de R$ 1 milhão de remuneração, no total), um cantor de forró e uma cantora gospel

Públicado em 

16 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cartaz anunciando os quatro shows que serão promovidos pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio
Cartaz anunciando os quatro shows que serão promovidos pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio Crédito: Divulgação
A festa da cidade de São Gabriel da Palha será inesquecível. Inclusive para os contribuintes, que terão que bancar R$ 1.580.000,00 que serão pagos de cachê aos quatro artistas nacionais que vão se apresentar na festa de 61 anos do município, entre os dias 9 e 12 de maio - fora as atrações regionais e a estrutura do evento.
A maior remuneração é para o cantor de axé Bell Marques, que vai receber R$ 550 mil para se apresentar no 10. No dia seguinte (11), o também baiano Leo Santana vai embolsar R$ 500 mil pelo seu espetáculo, o segundo mais caro da festa.
O cantor de forró Raí Saia Rodada, do Nordeste, vai encerrar as comemorações no dia 12 de maio com um show que vai custar R$ 380 mil à prefeitura do Noroeste do Espírito Santo.
A abertura foi a mais “barata”. A cantora gospel Bruna Karla, no dia 9, cobrou R$ 150 mil para se apresentar na área de eventos da Cooabriel, local de todos os quatro shows de artistas nacionais.
Os editais com os valores dos quatro shows nacionais
Os editais com os valores dos quatro shows nacionais Crédito: Divulgação
São Gabriel da Palha é comandada pelo prefeito Tiago Rocha, que recentemente deixou o União Brasil para se filiar ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito, que é candidato à reeleição, se define como “cristão” e diz defender “Deus, pátria, família e liberdade". “São valores que aprendi a cultivar e defender”, afirma Rocha.
E por falar em valores, lembrando mais uma vez: a 61ª festa de emancipação política de São Gabriel da Palha, só em cachês para artistas nacionais, custará mais de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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