Cidade do ES vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por 4 shows

Cartaz anunciando os quatro shows que serão promovidos pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio Crédito: Divulgação

A festa da cidade de São Gabriel da Palha será inesquecível. Inclusive para os contribuintes, que terão que bancar R$ 1.580.000,00 que serão pagos de cachê aos quatro artistas nacionais que vão se apresentar na festa de 61 anos do município, entre os dias 9 e 12 de maio - fora as atrações regionais e a estrutura do evento.

A maior remuneração é para o cantor de axé Bell Marques, que vai receber R$ 550 mil para se apresentar no 10. No dia seguinte (11), o também baiano Leo Santana vai embolsar R$ 500 mil pelo seu espetáculo, o segundo mais caro da festa.

O cantor de forró Raí Saia Rodada, do Nordeste, vai encerrar as comemorações no dia 12 de maio com um show que vai custar R$ 380 mil à prefeitura do Noroeste do Espírito Santo.

A abertura foi a mais “barata”. A cantora gospel Bruna Karla, no dia 9, cobrou R$ 150 mil para se apresentar na área de eventos da Cooabriel, local de todos os quatro shows de artistas nacionais.

Os editais com os valores dos quatro shows nacionais Crédito: Divulgação

São Gabriel da Palha é comandada pelo prefeito Tiago Rocha, que recentemente deixou o União Brasil para se filiar ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito, que é candidato à reeleição, se define como “cristão” e diz defender “Deus, pátria, família e liberdade". “São valores que aprendi a cultivar e defender”, afirma Rocha.