O evento de R$ 40 milhões que vai movimentar o interior do ES

A terceira edição da Fenarq Design, uma das maiores feiras de Engenharia, Arquitetura e Design do Sudeste, está confirmada para os dias 4 a 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim
. São esperados mais de R$ 40 milhões em negócios durante o evento.
Milhares de empresas e profissionais do Espírito Santo e de outros Estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, já confirmaram presença na cidade do Sul do Espírito Santo
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Neste ano, são previstas mais de 12 mil pessoas - entre consumidores finais, empresários e executivos do setor - circulando entre mais de 2 mil metros quadrados de área montada para as exposições.
Cerca de 130 marcas do Estado, como indústrias do ramo de rochas, construtoras, empresas de engenharia, automação, móveis, decoração, entre outras, vão expor as novidades do setor. O objetivo é ultrapassar o crescimento de 130% registrado em 2023.
Os visitantes terão a oportunidade de explorar ambientes assinados e mergulhar na história do Espírito Santo através da 2ª Edição da Exposição Histórica de Rochas Ornamentais
com o tema "Os Italianos e as Rochas".
O projeto traz a história do setor de rochas para dentro da feira e apresenta também o trabalho de renomados arquitetos e designers, aplicando as rochas capixabas em ambientes na exposição que é o único evento do Sul Capixaba a integrar o calendário de comemorações do governo estadual dos 150 anos da Imigração Italiana.