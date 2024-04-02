“Esquecimento” de lei antiga no trânsito provoca 3 multas por hora no ES

No ES, de janeiro a março, foram emitidas 7.150 multas por falta de cinto de segurança Crédito: FreePik

Apesar de a lei que obriga o uso do cinto de segurança estar em vigor há 25 anos no país, não usar o equipamento tão importante para condutor e passageiros é uma infração ainda muito comum no Espírito Santo.

Levantamento realizado pelo especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, a partir de dados do Detran-ES , demonstra que de janeiro a março foram contabilizadas 7.150 multas por “deixar o condutor de usar o cinto de segurança”.

Isso quer dizer que, neste período de 90 dias, houve média de três multas a cada hora, quantidade que é alarmante, segundo o especialista.

“Usar cinto de segurança é algo que deveria ser normal no cotidiano do motorista. Se você vai dirigir, a primeira coisa a ser feita é fixar o cinto. Isso significa respeito com sua vida e com as demais no trânsito”, alertou Marçal.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) , o condutor ou passageiro que deixar de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65, está cometendo uma infração grave, ou seja, com penalidade de cinco pontos na carteira e mais o pagamento de R$ 195,25.