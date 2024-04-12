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Leonel Ximenes

Nada de Malafaia: ES tem um grupo de evangélicos antifascistas

Movimento, que se reúne neste sábado em Vila Velha,  afirma que luta justiça, pela igualdade e pela fé comprometida com a transformação social

Públicado em 

12 abr 2024 às 13:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Grupo de evangélicos na posse de Lula em Brasília, em 1º de janeiro de 2023
Grupo de evangélicos na posse de Lula em Brasília, em 1º de janeiro de 2023 Crédito: Instagram
“Juntos pela justiça, pela igualdade e pela fé comprometida com a transformação social.” Quem lê esta frase pode se apressar em concluir que se trata de um lema proferido por um católico mais à esquerda, identificado com a Teologia da Libertação. Acertou parcialmente.
A inspiração realmente está sintonizada com essa corrente teológica muito ativa na América Latina nos anos 1960 a 1980, mas aqui se trata de uma “profissão de fé” de um movimento evangélico - a Frente Evangélica Pelo Estado de Direito ES.
A Frente capixaba integra um braço do movimento nacional que diz rejeitar a instrumentalização da fé e repudia qualquer tentativa de imposição religiosa ou violação de direitos em nome dessa mesma fé, práticas muito comuns observadas em líderes pentecostais e neopentecostais pelo país afora, como Silas Malafaia, um dos mais proeminentes.
Bem ativa, a Frente Evangélica Pelo Estado de Direito ES promoverá neste sábado (13), às 18h30, a roda de conversa “Fé, Justiça e Sociedade”, às 18h30, na Igreja Metodista Wesleyana da Praia de Itaparica, em Vila Velha. O encontro é ecumênico, gratuito e aberto ao público: “Todos são bem-vindos a participar e contribuir com suas perspectivas”, diz o convite do movimento.

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“Acreditamos firmemente na articulação entre fé e tolerância, fé e cidadania, fé e luta por justiça social e fé e igualdade de condições. Em um momento em que a narrativa política tenta confundir e dividir, destacamos a importância de uma espiritualidade crítica, fundamentada no amor transformador e na esperança ativa”, afirma Vinícius Querzone, coordenador do movimento no Espírito Santo.
O ecumenismo do grupo evangélico não fica apenas no discurso. Um exemplo? O bate-papo deste sábado terá como base o livro "Teologias da Libertação Para Nossos Dias", de Marcelo Barros, um monge beneditino católico identificado com a TL. A moderação da conversa será do doutor em Teologia Emerson Sbardelotti, ele também agente pastoral católico.
Para mais informações acesse o Instagram @frente.es ou entre em contato com a coordenação do movimento pelo número (27) 99233-3067. A Igreja Metodista Wesleyana fica na Rodosol n° 2.310, Itaparica - Vila Velha (sentido Guarapari).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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