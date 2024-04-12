Nada de Malafaia: ES tem um grupo de evangélicos antifascistas

Grupo de evangélicos na posse de Lula em Brasília, em 1º de janeiro de 2023 Crédito: Instagram

“Juntos pela justiça, pela igualdade e pela fé comprometida com a transformação social.” Quem lê esta frase pode se apressar em concluir que se trata de um lema proferido por um católico mais à esquerda, identificado com a Teologia da Libertação. Acertou parcialmente.

A inspiração realmente está sintonizada com essa corrente teológica muito ativa na América Latina nos anos 1960 a 1980, mas aqui se trata de uma “profissão de fé” de um movimento evangélico - a Frente Evangélica Pelo Estado de Direito ES.

A Frente capixaba integra um braço do movimento nacional que diz rejeitar a instrumentalização da fé e repudia qualquer tentativa de imposição religiosa ou violação de direitos em nome dessa mesma fé, práticas muito comuns observadas em líderes pentecostais e neopentecostais pelo país afora, como Silas Malafaia, um dos mais proeminentes.

Bem ativa, a Frente Evangélica Pelo Estado de Direito ES promoverá neste sábado (13), às 18h30, a roda de conversa “Fé, Justiça e Sociedade”, às 18h30, na Igreja Metodista Wesleyana da Praia de Itaparica, em Vila Velha . O encontro é ecumênico, gratuito e aberto ao público: “Todos são bem-vindos a participar e contribuir com suas perspectivas”, diz o convite do movimento.

“Acreditamos firmemente na articulação entre fé e tolerância, fé e cidadania, fé e luta por justiça social e fé e igualdade de condições. Em um momento em que a narrativa política tenta confundir e dividir, destacamos a importância de uma espiritualidade crítica, fundamentada no amor transformador e na esperança ativa”, afirma Vinícius Querzone, coordenador do movimento no Espírito Santo.

O ecumenismo do grupo evangélico não fica apenas no discurso. Um exemplo? O bate-papo deste sábado terá como base o livro "Teologias da Libertação Para Nossos Dias", de Marcelo Barros, um monge beneditino católico identificado com a TL. A moderação da conversa será do doutor em Teologia Emerson Sbardelotti, ele também agente pastoral católico.