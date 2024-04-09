Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vitória terá voos extras para o show de Madonna no Rio

Apresentação da cantora será no dia 4 de maio na Praia de Copacabana

Públicado em 

09 abr 2024 às 12:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Madonna performando no show
Madonna performando no show "2019 Pride Island" durante a parada LGBTQIAPN+ de Nova York Crédito: Reuters/Folhapress
A empresa aérea Azul anunciou que vai oferecer voos extras, entre os dias 3 e 5 de maios, entre os Aeroportos de Vitória e o Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para facilitar o deslocamento dos capixabas para o show da cantora Madonna, no dia 4 de maio (sábado).
No fim de semana do show na Praia de Copacabana, entre sexta e domingo, serão oferecidos um total de seis voos extras entre os dois aeroportos, além dos voos regulares habituais entre as duas capitais.
Na sexta-feira (3), serão dois voos da Azul: às 17h55 partindo do Tom Jobim para Vitória e no sentido inverso, às 19h.
No sábado (4) e domingo (5), são dois voos da companhia aérea decolando às 5h40 da capital capixaba para o Rio de Janeiro, com chegada prevista para 6h45.
E do Tom Jobim para Vitória, nesses mesmos dois dias, o voo da Azul decola às 9h e tem pouso previsto para 10h05.

Veja Também

Praia da Costa fica em Vitória? Os erros da revista da Azul sobre o ES

Lanchonete no Aeroporto de Vitória cobra 27,5% de “gorjeta”

Gorjeta acima de 10% é legal? A resposta pode te surpreender

A Latam e a Gol não anunciaram, até o momento, voos adicionais entre Vitória e Rio para o show de Madonna. No total, em todo o país, a Azul fará 436 voos para os três aeroportos do Rio de Janeiro para o show da cantora norte-americana.

COMO SERÁ O SHOW EM COPACABANA

Estima-se um público de 1 milhão de pessoas em Copacabana para assistir à cantora, que não vem ao Brasil há 12 anos. O show é parte da "Celebration Tour", no qual Madonna repassa seus 40 anos de carreira. A apresentação no Rio será a única data da turnê na América do Sul.
O show está marcado para começar entre 21h30 e 21h45, num palco que será montado em frente ao hotel Copacabana Palace. TV Globo, Multishow e Globoplay vão transmitir o espetáculo ao vivo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Show de Madonna em Copacabana terá R$ 10 milhões da Prefeitura do Rio

Madonna anuncia chegada 1 mês antes de show em Copacabana

Avião exibe faixa com 'Brazil, I'm coming' em Copacabana e atiça fãs de Madonna

Naldo Benny diz que é responsável pela vinda de Madonna ao Brasil: 'Agitei tudo'

15 curiosidades sobre a vida e a carreira de Madonna

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Música Rede Globo Rio de Janeiro (RJ) Madonna Globoplay Copacabana Palace Passagens Aéreas Azul Linhas Aéreas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados