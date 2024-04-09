Vitória terá voos extras para o show de Madonna no Rio

Madonna performando no show "2019 Pride Island" durante a parada LGBTQIAPN+ de Nova York Crédito: Reuters/Folhapress

A empresa aérea Azul anunciou que vai oferecer voos extras, entre os dias 3 e 5 de maios, entre os Aeroportos de Vitória e o Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para facilitar o deslocamento dos capixabas para o show da cantora Madonna, no dia 4 de maio (sábado).

No fim de semana do show na Praia de Copacabana, entre sexta e domingo, serão oferecidos um total de seis voos extras entre os dois aeroportos, além dos voos regulares habituais entre as duas capitais.

Na sexta-feira (3), serão dois voos da Azul: às 17h55 partindo do Tom Jobim para Vitória e no sentido inverso, às 19h.

No sábado (4) e domingo (5), são dois voos da companhia aérea decolando às 5h40 da capital capixaba para o Rio de Janeiro, com chegada prevista para 6h45.

E do Tom Jobim para Vitória, nesses mesmos dois dias, o voo da Azul decola às 9h e tem pouso previsto para 10h05.

A Latam e a Gol não anunciaram, até o momento, voos adicionais entre Vitória e Rio para o show de Madonna. No total, em todo o país, a Azul fará 436 voos para os três aeroportos do Rio de Janeiro para o show da cantora norte-americana.

COMO SERÁ O SHOW EM COPACABANA

Estima-se um público de 1 milhão de pessoas em Copacabana para assistir à cantora, que não vem ao Brasil há 12 anos. O show é parte da "Celebration Tour", no qual Madonna repassa seus 40 anos de carreira. A apresentação no Rio será a única data da turnê na América do Sul.