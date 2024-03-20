Avião exibe faixa com 'Brazil, I'm coming' em Copacabana e atiça fãs de Madonna

Internautas interpretam caso como novo sinal de que a cantora vai se apresentar no Rio de Janeiro, o que ainda não foi confirmado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Março de 2024 às 20:08

Fãs vivem a expectativa do show de Madonna no Rio de Janeiro em 2024
Fãs vivem a expectativa do show de Madonna no Rio de Janeiro em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Um avião circulou na orla de Copacabana nesta quarta-feira (20) com uma faixa com a frase "Brazil, I'm coming". Fãs de Madonna acreditam que o anúncio diga respeito ao suposto show que a cantora realizará na praia do Rio de Janeiro no dia 4 de maio, que, no entanto, ainda não foi confirmado.
No X, o antigo Twitter, fãs especulam sobre a suposta mensagem da cantora. "Em Copacabana, hoje esse avião ia e vinha com a faixa 'Brazil, I'm coming'. Quem ou o que está vindo? Dizem que é um sinal que a diva Madonna vem mesmo dar um show no Rio", escreveu um internauta.
Madonna está em turnê com a The Celebration Tour desde outubro de 2023. Em janeiro deste ano, o produtor William Orbit, que já trabalhou com a cantora, confirmou que o Brasil estava no calendário das apresentações de 2024, sem dar maiores detalhes.

