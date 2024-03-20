Sandy mostra fotos de primeira viagem sozinha e escreve sobre o momento: 'Uma grande aventura'

Sandy compartilha fotos de primeira viagem sozinha após término Crédito: Reprodução/Instagram @sandyoficial

Aos 41 e solteira, Sandy fez sua primeira viagem sozinha. A cantora compartilhou em seu Instagram algumas fotos do passeio, acompanhadas de uma bela reflexão sobre a importância do momento em sua vida. O destino escolhido foi Copenhagen, capital da Dinamarca.

Sandy disse estar muito acostumada a viajar para fora do País, mas que nunca tinha vivido uma experiência completamente solo. "Me senti numa grande aventura. Tantas sensações: medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo. Ver o que eu ia encontrar fora e, principalmente, dentro de mim. E, olha, encontrei. Muitas coisas", escreveu a cantora na legenda, valorizando a oportunidade de estar em silêncio consigo mesma. "Que presente que me dei", constatou. Confira a postagem abaixo:

Durante a viagem, Sandy foi a um show do cantor e guitarrista americano John Mayer, a quem diz admirar "desde o primeiro álbum".

Além de refletir sobre a importância de viver uma aventura na própria companhia, Sandy também escreveu sobre aproveitar as chances da vida: "Eu saio de uma viagem sempre meio triste de pensar que a gente só tem uma chance de viver as coisas", descreveu. "Não vai dar tempo de conhecer todos os países que quero conhecer e ainda voltar aos que mais gostei depois nessa vida."

Ela ainda deixa uma resolução, ao fim da legenda: "Preciso viajar mais, com mais frequência. Preciso viajar sozinha de novo."

Seu ex-marido, Lucas Lima, fez um comentário no post: "E eu vi que eu podia mais do que eu sabiaaaaaa", escreveu, em referência a um trecho da música Sim, de Sandy. O relacionamento de Sandy e Lucas chegou ao fim no ano passado, após 15 anos de casamento.