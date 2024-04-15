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Leonel Ximenes

Por goleada, Câmara de Cariacica rejeita moção de aplauso a Elon Musk

Depois de muita polêmica, grande maioria dos parlamentares não apoiaram a proposta do vereador Sérgio Camilo

Públicado em 

15 abr 2024 às 17:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Elon Musk, empresário bilionário rejeitado em Cariacica
Elon Musk, empresário bilionário rejeitado em Cariacica Crédito: Divulgação
Não foi desta vez que o bilionário Elon Musk conseguiu a moção de aplauso e louvor do município de Cariacica. A proposta, de autoria do vereador Sérgio Camilo (União Brasil), foi rejeitada em plenário da Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira (15), por 12 votos a 3.
Além de Camilo, somente os vereadores Lei (União Brasil) e Cleidimar Alemão (Pros) apoiaram a moção. Votaram contra a moção: Amarildo Araújo, Flávio Preto, André Lopes, Marcelo Zonta, Juquinha, Edson Nogueira, Lelo Couto, Netinho, Leo do IAPI, Juarez do Salão, Paulo Foto e Romildo Alves. Estavam ausentes da sessão: César Lucas, Edgar do Esporte, Mauro Durval e Renato Machado.
Camilo lamentou que até vereadores do seu campo ideológico foram contra a moção e apontou o motivo da derrota: "Foi articulação política e devido à repercussão da propositura. Tanto que vereadores que se intitulam de direita votaram contra. Mas nenhum vereador apresentou uma justificativa plausível para votar contra, apenas o argumento de que o homenageado não tinha feito nada pelo município", afirmou.
O outro projeto do bolsonarista Sérgio Camilo, de conceder o título de Cidadão Cariaciquense e a Comenda Moxuara ao empresário, foi remetido para análise das comissões temáticas da Casa.
Musk está no centro de uma polêmica no Brasil porque vem criticando violentamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF),  a quem acusa de violar a Constituição Brasileira. 
Na semana passada, o proponente da homenagem chegou a divulgar que a moção de aplauso e louvor havia sido aprovada, mas o presidente da Casa, Lelo Couto (União Brasil), desmentiu Sérgio Camilo e remarcou a sessão de votação para esta segunda-feira. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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