Por goleada, Câmara de Cariacica rejeita moção de aplauso a Elon Musk

Elon Musk, empresário bilionário rejeitado em Cariacica Crédito: Divulgação

Não foi desta vez que o bilionário Elon Musk conseguiu a moção de aplauso e louvor do município de Cariacica. A proposta, de autoria do vereador Sérgio Camilo (União Brasil), foi rejeitada em plenário da Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira (15), por 12 votos a 3.

Além de Camilo, somente os vereadores Lei (União Brasil) e Cleidimar Alemão (Pros) apoiaram a moção. Votaram contra a moção: Amarildo Araújo, Flávio Preto, André Lopes, Marcelo Zonta, Juquinha, Edson Nogueira, Lelo Couto, Netinho, Leo do IAPI, Juarez do Salão, Paulo Foto e Romildo Alves. Estavam ausentes da sessão: César Lucas, Edgar do Esporte, Mauro Durval e Renato Machado.

Camilo lamentou que até vereadores do seu campo ideológico foram contra a moção e apontou o motivo da derrota: "Foi articulação política e devido à repercussão da propositura. Tanto que vereadores que se intitulam de direita votaram contra. Mas nenhum vereador apresentou uma justificativa plausível para votar contra, apenas o argumento de que o homenageado não tinha feito nada pelo município", afirmou.

O outro projeto do bolsonarista Sérgio Camilo, de conceder o título de Cidadão Cariaciquense e a Comenda Moxuara ao empresário, foi remetido para análise das comissões temáticas da Casa.