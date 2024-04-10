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Leonel Ximenes

Moção de louvor a Musk no ES: presidente da Câmara desmente vereador

Segundo parlamentar, proponente da homenagem não estava presente na hora da votação, levando a matéria para pauta da próxima sessão

Públicado em 

10 abr 2024 às 20:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk: polêmicas no Brasil Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
O presidente da Câmara de Cariacica, Lelo Couto (União Brasil), desmentiu o vereador Sérgio Camilo (do mesmo partido) e disse que a votação da moção de apoio e aplauso a Elon Musk não foi votada nesta quarta-feira (10), conforme informou à coluna o proponente do projeto.
Camilo chegou a dizer que a moção foi aprovada por 12 votos a favor com nove ausências, mas Couto, que também não estava presente à sessão, afirmou que a matéria estava realmente na ordem do dia, mas acabou ficando para ser votada na próxima segunda-feira (15).
“Pelo regimento interno, um projeto ou uma moção não podem ser votados se o proponente não estiver presente à sessão. E o vereador Sérgio Camilo não estava presente naquele momento, por isso o projeto foi retirado de pauta e remarcado para ser votado na próxima sessão”, explicou o próprio presidente.
Dois outros vereadores consultados pela coluna confirmaram que a moção de aplauso e louvor a Musk não foi votada nesta quarta. Um deles, que não quis ser identificado, já adiantou que não votará favoravelmente ao projeto de Camilo.
A coluna tentou entrar em contato com Sérgio Camilo na noite desta quarta-feira, por mensagens no WhatsApp e pelo telefone, mas o vereador não retornou às ligações.
Sergio Camilo
Para o vereador Sérgio Camilo, o bilionário Musk "tem defendido com braveza e valentia o direito à liberdade de expressão"  Crédito: Reprodução\Instagram
Camilo, que é evangélico e está em seu terceiro mandato, quer homenagear Elon Musk, o bilionário dono do X (ex-Twitter) que vem atacando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
“O empresário tem defendido com braveza e valentia o direito à liberdade de expressão, direito este consagrado em nossa Constituição Federal, bem como denunciando abusos e censuras no Brasil, razão pela qual faz jus à referida moção de aplauso e louvor”, tenta justificar.
Em tempo: será mais um caso de um “patriota” apoiando um megaempresário estrangeiro contra as instituições do Brasil? Eis o X da questão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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