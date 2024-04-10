Moção de louvor a Musk no ES: presidente da Câmara desmente vereador

Elon Musk: polêmicas no Brasil Crédito: HANNIBAL HANSCHKE

O presidente da Câmara de Cariacica , Lelo Couto (União Brasil), desmentiu o vereador Sérgio Camilo (do mesmo partido) e disse que a votação da moção de apoio e aplauso a Elon Musk não foi votada nesta quarta-feira (10), conforme informou à coluna o proponente do projeto.

Camilo chegou a dizer que a moção foi aprovada por 12 votos a favor com nove ausências, mas Couto, que também não estava presente à sessão, afirmou que a matéria estava realmente na ordem do dia, mas acabou ficando para ser votada na próxima segunda-feira (15).

“Pelo regimento interno, um projeto ou uma moção não podem ser votados se o proponente não estiver presente à sessão. E o vereador Sérgio Camilo não estava presente naquele momento, por isso o projeto foi retirado de pauta e remarcado para ser votado na próxima sessão”, explicou o próprio presidente.

Dois outros vereadores consultados pela coluna confirmaram que a moção de aplauso e louvor a Musk não foi votada nesta quarta. Um deles, que não quis ser identificado, já adiantou que não votará favoravelmente ao projeto de Camilo.

A coluna tentou entrar em contato com Sérgio Camilo na noite desta quarta-feira, por mensagens no WhatsApp e pelo telefone, mas o vereador não retornou às ligações.

Para o vereador Sérgio Camilo, o bilionário Musk "tem defendido com braveza e valentia o direito à liberdade de expressão" Crédito: Reprodução\Instagram

Camilo, que é evangélico e está em seu terceiro mandato, quer homenagear Elon Musk, o bilionário dono do X (ex-Twitter) que vem atacando o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O empresário tem defendido com braveza e valentia o direito à liberdade de expressão, direito este consagrado em nossa Constituição Federal, bem como denunciando abusos e censuras no Brasil, razão pela qual faz jus à referida moção de aplauso e louvor”, tenta justificar.