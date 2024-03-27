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Leonel Ximenes

Padre de 69 anos tem mal súbito e morre em Cariacica

Sacerdote presidiu a missa de Domingo de Ramos e não mostrou sinais de que estava com problemas de saúde

Publicado em 27 de Março de 2024 às 16:12

Públicado em 

27 mar 2024 às 16:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O padre Luiz Carlos Meneghetti era vigário paroquial da Paróquia Santa Maria Goretti, em Jardim América
O padre Luiz Carlos Meneghetti era vigário paroquial da Paróquia Santa Maria Goretti, em Jardim América Crédito: Arquidiocese de Vitória
O padre Luiz Carlos Meneghetti , de 69 anos, morreu nesta quarta-feira (27) em Cariacica. Vigário paroquial da Paróquia Santa Maria Goretti, em Jardim América, ele teve um mal súbito, segundo informações do clero e de fiéis da paróquia.
Segundo o depoimento de um parente (não identificado) do padre ao Site Barra, Meneghetti, natural de Barra de São Francisco, tinha acabado de almoçar e estava descansando em seu quarto quando teve um infarto e morreu subitamente.
Em postagem nas redes sociais, a Diocese de São Mateus informou que o velório será realizado em Jardim América, Cariacica, nesta noite (27) e amanhã (28) cedo. O sepultamento ocorrerá nesta quinta (28) à tarde, em São Silvano, Colatina.
A Arquidiocese de Vitória, em nota, lamentou o falecimento do sacerdote. “A Arquidiocese de Vitória reconhece e agradece toda a dedicação de pe. Meneghetti e também à comunidade passionista pelos serviços pastorais prestados.”
No domingo (24), solenidade de Ramos, o padre Meneghetti celebrou a missa normalmente e não deu sinais, segundo paroquianos, de que estava mal de saúde. “Estava bem animado na missa de domingo”, revela um fiel de Jardim América que pediu para não ser identificado.
O religioso ingressou no seminário passionista aos 17 anos de idade, sendo ordenado presbítero em 1985, pelo então bispo de São Mateus dom Aldo Gerna, na Igreja Matriz de Barra de São Francisco.
Padre da Congregação da Paixão de Jesus Cristo (Passionista), era formado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ( PUC-MG) e em Teologia pelo Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória. Atuou como pároco ou vigário nas paróquias de Belo Horizonte (MG), Colatina, Cascavel (PR), Barbacena (MG), Goiânia (GO), Vila Velha e Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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