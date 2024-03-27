Padre de 69 anos tem mal súbito e morre em Cariacica

O padre Luiz Carlos Meneghetti era vigário paroquial da Paróquia Santa Maria Goretti, em Jardim América Crédito: Arquidiocese de Vitória

O padre Luiz Carlos Meneghetti , de 69 anos, morreu nesta quarta-feira (27) em Cariacica . Vigário paroquial da Paróquia Santa Maria Goretti, em Jardim América, ele teve um mal súbito, segundo informações do clero e de fiéis da paróquia.

Segundo o depoimento de um parente (não identificado) do padre ao Site Barra, Meneghetti, natural de Barra de São Francisco, tinha acabado de almoçar e estava descansando em seu quarto quando teve um infarto e morreu subitamente.

Em postagem nas redes sociais, a Diocese de São Mateus informou que o velório será realizado em Jardim América, Cariacica, nesta noite (27) e amanhã (28) cedo. O sepultamento ocorrerá nesta quinta (28) à tarde, em São Silvano, Colatina.

A Arquidiocese de Vitória, em nota, lamentou o falecimento do sacerdote. “A Arquidiocese de Vitória reconhece e agradece toda a dedicação de pe. Meneghetti e também à comunidade passionista pelos serviços pastorais prestados.”

No domingo (24), solenidade de Ramos, o padre Meneghetti celebrou a missa normalmente e não deu sinais, segundo paroquianos, de que estava mal de saúde. “Estava bem animado na missa de domingo”, revela um fiel de Jardim América que pediu para não ser identificado.

O religioso ingressou no seminário passionista aos 17 anos de idade, sendo ordenado presbítero em 1985, pelo então bispo de São Mateus dom Aldo Gerna, na Igreja Matriz de Barra de São Francisco.