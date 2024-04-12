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Leonel Ximenes

Elon Musk agora vai virar cidadão de Cariacica. Falta pouco

Empresário que vem atacando o ministro Alexandre de Moraes (STF) poderá também receber uma moção de aplauso e louvor dos vereadores da cidade

Públicado em 

12 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Musk, o rei de Cariacica
Musk, o quase rei de Cariacica Crédito: Fotomontagem
Cariacica parece que está nas alturas a bordo da SpaceX, a famosa nave espacial de Elon Musk. O bilionário dono do X (ex-Twitter) deve se tornar Cidadão Cariaciquense, em votação ainda a ser marcada, além de receber uma moção de aplauso e louvor, esta prevista para ser votada na próxima segunda-feira (15), no plenário da Casa.
O projeto concedendo o título de cidadania foi apresentado nesta quinta-feira (11), na Câmara Municipal, pelo vereador Sérgio Camilo (União Brasil), o mesmo que idealizou a moção em favor do empresário nascido na África do Sul e radicado nos Estados Unidos.
A moção de aplauso e louvor estava na pauta para ser votada na quarta-feira (10), mas, segundo o presidente da Câmara de Cariacica, Lelo Couto (União Brasil), Sérgio Camilo, que é o autor da proposição, não estava no plenário no momento da votação, como exige o regimento interno do Legislativo cariaciquense.

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Couto disse à coluna que, devido à ausência do vereador, a proposição apresentada pelo seu colega de partido foi automaticamente transferida para a próxima sessão, no dia 15.
Mas Camilo contesta a versão de Lelo Couto e alega que não se ausentou por estar bem próximo do plenário. Segundo a coluna apurou, várias proposições foram votadas em bloco e aprovadas pelos 12 vereadores presentes, com sete ausências, entre elas a do próprio presidente.

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POR QUE TÍTULO DE CIDADANIA PARA MUSK?

E por que conceder um título de cidadania a um empresário que certamente nunca deve ter ouvido falar de Cariacica e nem ter feito nada de concreto pela cidade comandada pelo prefeito Euclério Sampaio? Musk, por sinal, está no centro de uma polêmica no Brasil porque vem criticando violentamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Camilo está em seu terceiro mandato de vereador
Camilo está em seu terceiro mandato de vereador Crédito: Republicanos
“Ele está fazendo pelo nosso país e pelo meu município mais que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal juntos”, compara o vereador, que é evangélico, bolsonarista e está em seu terceiro mandato.
Camilo faz coro com Musk e também critica o ministro Alexandre de Moraes. “Respeito a maior corte da Justiça brasileira, mas como parlamentar e bacharel em direito entendo que o ministro [Alexandre de Moraes] só pode se manifestar no processo. Se quiserem de outra forma que se candidatem a um cargo eletivo.”
Por fim, uma sugestão da coluna: por causa da distância entre EUA e Cariacica, e com o objetivo de economizar combustível fóssil, Elon Musk bem que poderia chegar na Câmara cariaciquense, para receber seu título de cidadania, a bordo de uma nave espacial da SpaceX ou de um carro elétrico da Tesla.
Pelo menos uma bandinha há de ter na festa. E muitos likes no X.

NA ÍNDIA E TURQUIA, MUSK FICOU CALADINHO

Embora acuse o Brasil de censura, Musk não é tão assertivo assim quando se trata de outros países. Reportagem do jornal Folha de São Paulo desta quinta-feira revela que o bilionário ficou calado e não contestou ordens de remoção de conteúdo do X de governos da Índia e da Turquia, por exemplo.

Segundo o jornal paulista, indagado três meses depois sobre as publicações removidas pelo X na Índia, o empresário não reclamou nem esboçou reação: "As regras na Índia sobre o que pode aparecer nas redes sociais são muito estritas e nós não podemos violar as leis do país", conformou-se, em entrevista em abril de 2023.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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