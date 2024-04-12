Elon Musk agora vai virar cidadão de Cariacica. Falta pouco

Musk, o quase rei de Cariacica Crédito: Fotomontagem

Cariacica parece que está nas alturas a bordo da SpaceX, a famosa nave espacial de Elon Musk . O bilionário dono do X (ex-Twitter) deve se tornar Cidadão Cariaciquense, em votação ainda a ser marcada, além de receber uma moção de aplauso e louvor, esta prevista para ser votada na próxima segunda-feira (15), no plenário da Casa.

O projeto concedendo o título de cidadania foi apresentado nesta quinta-feira (11), na Câmara Municipal, pelo vereador Sérgio Camilo (União Brasil), o mesmo que idealizou a moção em favor do empresário nascido na África do Sul e radicado nos Estados Unidos.

Couto disse à coluna que, devido à ausência do vereador, a proposição apresentada pelo seu colega de partido foi automaticamente transferida para a próxima sessão, no dia 15.

Mas Camilo contesta a versão de Lelo Couto e alega que não se ausentou por estar bem próximo do plenário. Segundo a coluna apurou, várias proposições foram votadas em bloco e aprovadas pelos 12 vereadores presentes, com sete ausências, entre elas a do próprio presidente.

POR QUE TÍTULO DE CIDADANIA PARA MUSK?

E por que conceder um título de cidadania a um empresário que certamente nunca deve ter ouvido falar de Cariacica e nem ter feito nada de concreto pela cidade comandada pelo prefeito Euclério Sampaio? Musk, por sinal, está no centro de uma polêmica no Brasil porque vem criticando violentamente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Camilo está em seu terceiro mandato de vereador Crédito: Republicanos

“Ele está fazendo pelo nosso país e pelo meu município mais que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal juntos”, compara o vereador, que é evangélico, bolsonarista e está em seu terceiro mandato.

Camilo faz coro com Musk e também critica o ministro Alexandre de Moraes. “Respeito a maior corte da Justiça brasileira, mas como parlamentar e bacharel em direito entendo que o ministro [Alexandre de Moraes] só pode se manifestar no processo. Se quiserem de outra forma que se candidatem a um cargo eletivo.”

Por fim, uma sugestão da coluna: por causa da distância entre EUA e Cariacica, e com o objetivo de economizar combustível fóssil, Elon Musk bem que poderia chegar na Câmara cariaciquense, para receber seu título de cidadania, a bordo de uma nave espacial da SpaceX ou de um carro elétrico da Tesla.

Pelo menos uma bandinha há de ter na festa. E muitos likes no X.