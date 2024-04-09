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Leonel Ximenes

Exclusivo: a lista das escolas estaduais do ES onde falta ar-condicionado

Lei obriga obriga o governo do Estado a assegurar temperatura adequada nas salas de aula  entre 20 e 23 graus

Públicado em 

09 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ar-condicionado
Em apenas 23% das escolas estaduais o ar-condicionado foi instalado, segundo a Sedu Crédito: Reprodução | Internet
O verão foi embora, a chuva trouxe estragos para o Sul do Estado, mas o calor continua. E a pergunta que não sai da cabeça dos pais e responsáveis é: como estudar sem ar-condicionado nas escolas estaduais neste calorão nos dias atuais?
Prestes a completar dois anos da Lei Estadual 11.605, de 6 de maio de 2022, que obriga o Poder Executivo a assegurar a temperatura adequada nas salas de aula das escolas estaduais, entre 20ºC e 23ºC, o vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que é o autor da lei, pediu ao governo do Estado um cronograma de como está a instalação dos aparelhos.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o Espírito Santo tem 390 unidades escolares estaduais distribuídas em seus 78 municípios, sendo que a climatização não foi iniciada em 146 (37,4%), 18 (4,6%) estão na fase de projeto, 111 (28%) realizam as instalações elétricas, seis (2%) dependem de abertura de uma subestação, 20 (5%) estão instalando os aparelhos e em outras 89 (23%) o ar-condicionado já foi instalado.

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“Manter uma temperatura confortável e controlada não apenas aumenta o bem-estar dos alunos e professores, mas também melhora significativamente o desempenho acadêmico. Além disso, ajuda a reduzir o cansaço, aumenta a concentração e diminui as distrações, promovendo um ambiente propício para o ensino e a aprendizagem”, disse Gandini, justificando a necessidade urgente de os aparelhos serem instalados.

A SITUAÇÃO NA GRANDE VITÓRIA

Das 11 escolas citadas no relatório da Sedu em Vitória, cinco tiveram o processo de climatização finalizado. São elas: Dr. Agesandro da Costa Pereira, Elza Lemos Andreatta, Alfredo Rabayolli, Gomes Cardim e Ceeja Vitória. Já as escolas Almirante Barroso, Renato Pacheco e Colégio Estadual estão na fase das instalações elétricas, enquanto na Fernando Duarte Rabelo e na Maria Ortiz, a fase ainda é de projeto. Porém, o processo nem sequer foi iniciado na Arnulpho Mattos.
Ao todo, 65 escolas são listadas pela Sedu na Serra: 23 (finalizadas), uma depende de ligação de subestação (Zumbi dos Palmares), outra de projeto (Escola Laranjeiras), 23 estão na fase de instalações elétricas (na Escola Serra-Sede, os alunos reclamam da falta até de janelas) e em 17, a climatização não foi sequer iniciada.
Em Vila Velha, são 21 unidades de ensino estaduais, sendo que o processo foi concluído em cinco. Em outras duas (Galdino Vieira e Professor Agenor Roris), a fase é de instalação dos aparelhos. Na Francelina Setúbal, a escola precisará ser ligada a uma subestação. Em sete, as unidades realizam as instalações elétricas.
Já nas escolas Catharina Chequer, Cora Coralina, Florentino Avidos, Judith Coutinho, Adolfina Zamprogno e Silvio Rocio, o processo não foi iniciado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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calor Clima Educação Sedu Fabrício Gandini Temperatura Governo do ES
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