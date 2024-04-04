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Leonel Ximenes

Morre, aos 82, um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas do ES

Ele também fundou e editou o jornal "Posição", que se notabilizou como imprensa alternativa e de oposição no Espírito Santo durante a ditadura militar

Públicado em 

04 abr 2024 às 12:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Português de nascimento, Jô Amado morreu em São Paulo
Português de nascimento, Jô Amado morreu em São Paulo Crédito: Álbum da família
Morreu na última segunda-feira (1º), em São Paulo, Jô Amado, aos 82 anos de idade, um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo. José Felipe São Mamede Amado, seu nome de batismo, não resistiu a complicações de um AVC.
“Ele tinha sido internado há duas semanas, depois de ter sofrido o que deve ter sido mais um AVC. Teve alta na quinta-feira passada (28), mas já saiu do hospital sem conseguir andar”, relata Theo, filho de Jô Amado. O corpo dele será cremado nesta sexta (5), no Cemitério de Vila Alpina, em SP.
Jô Amado , português de nascimento, passou toda a infância e início da adolescência em Angola, na África. Notabilizou-se como fundador e editor do jornal "Posição", baluarte da imprensa alternativa e de oposição no Espírito Santo no período da ditadura militar. O "Posição" publicou matérias memoráveis que quebraram o silêncio imposto pelos usurpadores do poder naquela época.
Uma das mais célebres e que rendeu manchete de capa foi sobre o "Caso Salaminho" , a venda de terrenos no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na década de 1970.
Jô Amado atuou também em assessoria de imprensa, sendo um de seus últimos trabalhos na Secretaria de Comunicação do governo Max Filho em Vila Velha. “Ele está na história do meu pai [Max Mauro] e da resistência democrática no Espírito Santo e no Brasil”, lembra Max Filho.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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