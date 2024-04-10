Vereadores aprovam moção de aplauso e louvor a Elon Musk no ES

Elon Musk está com prestígio em Cariacica Crédito: Twitter/Reprodução

Os vereadores de Cariacica aprovaram na tarde desta quarta-feira (10), por unanimidade (12 votos favoráveis e sete ausências), o projeto do vereador Sérgio Camilo (União Brasil) que concede uma moção de aplauso e louvor a Elon Musk , o bilionário dono do X (ex-Twitter) que vem atacando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Elon Musk, grande empresário, atualmente proprietário do X Corp., antigo Twitter, foi incluído no inquérito das fake news que está sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, após defender a liberdade de expressão e fazer críticas às condutas adotadas pelo aludido ministro por violarem leis brasileiras”, justificou o parlamentar em seu projeto.

Em seu terceiro mandato na Câmara de Cariacica, o vereador, que é evangélico, qualificou Musk de “bravo” e “valente”: “O empresário tem defendido com braveza e valentia o direito à liberdade de expressão, direito este consagrado em nossa Constituição Federal, bem como denunciando abusos e censuras no Brasil, razão pela qual faz jus à referida moção de aplauso e louvor”.

A Câmara de Cariacica foi rápida para dar seu aval ao bilionário dono também da Tesla (carros elétricos) e do Space-X, o programa espacial privado dele. A moção de Camilo foi proposta nesta segunda-feira (8) e votada (e aprovada) 48 horas depois.

Sérgio Camilo está em seu terceiro mandato Crédito: Reprodução\Instagram

Indagado se o documento será encaminhado a Musk, que é sul-africano, mas radicado nos Estados Unidos, Camilo informou que vai utilizar para isso a correspondência convencional dos Correios e o X.