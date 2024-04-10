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Leonel Ximenes

Vereadores aprovam moção de aplauso e louvor a Elon Musk no ES

Para o parlamentar autor da proposição, o bilionário é "bravo" e "valente" ao enfrentar o ministro Alexandre de Moraes (STF)

Públicado em 

10 abr 2024 às 16:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Elon Musk diz que vai mudar logotipo do Twitter e posta foto fazendo um X
Elon Musk está com prestígio em Cariacica Crédito: Twitter/Reprodução
Os vereadores de Cariacica aprovaram na tarde desta quarta-feira (10), por unanimidade (12 votos favoráveis e sete ausências), o projeto do vereador Sérgio Camilo (União Brasil) que concede uma moção de aplauso e louvor a Elon Musk, o bilionário dono do X (ex-Twitter) que vem atacando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Elon Musk, grande empresário, atualmente proprietário do X Corp., antigo Twitter, foi incluído no inquérito das fake news que está sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, após defender a liberdade de expressão e fazer críticas às condutas adotadas pelo aludido ministro por violarem leis brasileiras”, justificou o parlamentar em seu projeto.
Em seu terceiro mandato na Câmara de Cariacica, o vereador, que é evangélico, qualificou Musk de “bravo” e “valente”: “O empresário tem defendido com braveza e valentia o direito à liberdade de expressão, direito este consagrado em nossa Constituição Federal, bem como denunciando abusos e censuras no Brasil, razão pela qual faz jus à referida moção de aplauso e louvor”.

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A Câmara de Cariacica foi rápida para dar seu aval ao bilionário dono também da Tesla (carros elétricos) e do Space-X, o programa espacial privado dele. A moção de Camilo foi proposta nesta segunda-feira (8) e votada (e aprovada) 48 horas depois.
Sergio Camilo
Sérgio Camilo está em seu terceiro mandato Crédito: Reprodução\Instagram
Indagado se o documento será encaminhado a Musk, que é sul-africano, mas radicado nos Estados Unidos, Camilo informou que vai utilizar para isso a correspondência convencional dos Correios e o X.
Em tempo: será mais um caso de um “patriota” apoiando um megaempresário estrangeiro contra as instituições do Brasil? Eis o X da questão. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica STF Supremo Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Câmara de Cariacica Elon Musk
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