Prefeito muda feriado para dia seguinte a festa milionária em cidade no ES

São Gabriel da Palha vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por shows de Bruna Karla, Bell Marques, Leo Santana e Raí Saia Rodada Crédito: Divulgação

O prefeito de São Gabriel da Palha , Tiago Rocha (PL), anunciou nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (18) que enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei antecipando o feriado municipal do dia 14 para 13 de maio, uma segunda-feira.

A nova data do feriado vem na sequência de um fim de semana de festança em comemoração aos 61 anos de emancipação política de São Gabriel da Palha.

E não é uma festa qualquer. Como mostrou a coluna , apenas em cachês que serão pagos a quatro artistas nacionais, a prefeitura vai gastar mais de R$ 1,5 milhão, fora os shows locais e a estrutura do evento que será erguida na Cooabriel.

“Estamos encaminhando para a Câmara Municipal a proposta de alteração do feriado municipal do dia de aniversário da nossa cidade, do dia 14 (terça-feira), para o dia 13 de maio (segunda-feira). Nossa festa na área de eventos da Cooabriel está confirmada do dia 9 ao dia 12. Contamos com a presença de todos”, diz o exultante prefeito que recentemente trocou o União Brasil pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Rocha, a alteração no feriado de São Gabriel da Palha foi uma demanda sugerida pela “população”, que enviou a reivindicação da mudança pelo seu WhatsApp. “Mais uma vez agradeço as mensagens de apoio”, disse o prefeito.

A REMUNERAÇÃO DOS ARTISTAS NACIONAIS

A maior remuneração paga pelos cofres municipais é para o cantor de axé Bell Marques, que vai receber R$ 550 mil para se apresentar no dia 10 de maio. No dia seguinte (11), o também baiano Leo Santana vai embolsar R$ 500 mil pelo seu espetáculo, o segundo mais caro da festa.

Os editais com os valores dos quatro shows nacionais Crédito: Divulgação

O cantor de forró Raí Saia Rodada, do Nordeste, vai encerrar as comemorações no dia 12 de maio com um show que vai custar R$ 380 mil à prefeitura do Noroeste do Espírito Santo.