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Leonel Ximenes

Prefeito muda feriado para dia seguinte a festa milionária em cidade no ES

Dia do município será antecipado de terça para segunda-feira, horas após a festança com cachês de artistas nacionais no valor de mais de R$ 1,5 milhão

Públicado em 

18 abr 2024 às 17:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cidade do ES vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por quatro shows
São Gabriel da Palha vai pagar mais de R$ 1,5 milhão de cachê por shows de Bruna Karla, Bell Marques, Leo Santana e Raí Saia Rodada  Crédito: Divulgação
O prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha (PL), anunciou nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (18) que enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei antecipando o feriado municipal do dia 14 para 13 de maio, uma segunda-feira.
A nova data do feriado vem na sequência de um fim de semana de festança em comemoração aos 61 anos de emancipação política de São Gabriel da Palha.
E não é uma festa qualquer. Como mostrou a coluna, apenas em cachês que serão pagos a quatro artistas nacionais, a prefeitura vai gastar mais de R$ 1,5 milhão, fora os shows locais e a estrutura do evento que será erguida na Cooabriel.

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“Estamos encaminhando para a Câmara Municipal a proposta de alteração do feriado municipal do dia de aniversário da nossa cidade, do dia 14 (terça-feira), para o dia 13 de maio (segunda-feira). Nossa festa na área de eventos da Cooabriel está confirmada do dia 9 ao dia 12. Contamos com a presença de todos”, diz o exultante prefeito que recentemente trocou o União Brasil pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo Rocha, a alteração no feriado de São Gabriel da Palha foi uma demanda sugerida pela “população”, que enviou a reivindicação da mudança pelo seu WhatsApp. “Mais uma vez agradeço as mensagens de apoio”, disse o prefeito.

A REMUNERAÇÃO DOS ARTISTAS NACIONAIS

A maior remuneração paga pelos cofres municipais é para o cantor de axé Bell Marques, que vai receber R$ 550 mil para se apresentar no dia 10 de maio. No dia seguinte (11), o também baiano Leo Santana vai embolsar R$ 500 mil pelo seu espetáculo, o segundo mais caro da festa.
Os editais com os valores dos quatro shows nacionais
Os editais com os valores dos quatro shows nacionais Crédito: Divulgação
O cantor de forró Raí Saia Rodada, do Nordeste, vai encerrar as comemorações no dia 12 de maio com um show que vai custar R$ 380 mil à prefeitura do Noroeste do Espírito Santo.
A abertura foi a mais “barata”. A cantora gospel Bruna Karla, no dia 9, cobrou R$ 150 mil para se apresentar na área de eventos da Cooabriel, local de todos os quatro shows de artistas nacionais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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