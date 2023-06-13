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Leonel Ximenes

Animais domésticos nos supermercados do ES: pode ou não pode?

Veja o que diz a legislação nos seis maiores municípios da Grande Vitória

Públicado em 

13 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os órgãos federais e estaduais deixam a cargo de cada município a decisão sobre a presença de animais domésticos em supermercados, segundo a Acaps
Cada município decide sobre a presença de animais domésticos em supermercados Crédito: Divulgação
A assessoria jurídica da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) elaborou um parecer sobre a possibilidade da entrada e permanência de animais domésticos em estabelecimentos do varejo supermercadista. Segundo a Acaps, os órgãos federais e estaduais deixam a cargo de cada município a decisão sobre o assunto.
A associação publicou para os seus associados um resumo, ao qual a coluna teve acesso, sobre o que diz a legislação nos seis maiores municípios da Grande Vitória.
Nos municípios de Vitória (Lei Municipal nº. 8.121/2011) e Vila Velha (Lei Municipal nº. 5.701/ 2015), a proibição ou autorização de entrada dos animais domésticos nos estabelecimentos privados fica a critério dos donos e gerentes dos estabelecimentos comerciais. Os cães-guia, no entanto, estão autorizados.

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Na Serra, a entrada de animais domésticos em estabelecimentos comerciais privados é expressamente proibida, com exceção de cães-guia (Lei nº. 2.228/1999).
Já os municípios de Cariacica, Viana e Guarapari não têm legislação a respeito. Viana, de acordo com a assessoria jurídica da Acaps, tem apenas lei específica que autoriza a entrada de cães-guia nos estabelecimentos (nº. 3.224/2002).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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