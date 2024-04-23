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Leonel Ximenes

Na China, Ferraço encontra “eletrodoméstico perfeito” para Cachoeiro

Máquina chinesa bem que seria muito útil para o clima da Capital Secreta

Públicado em 

23 abr 2024 às 16:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A máquina de resfriamento de roupa no restaurante de Pequim
A máquina de resfriamento de roupa no restaurante de Pequim Crédito: Instagram
Ricardo Ferraço (MDB) abriu o olho diante de algo tão inusitado. Na China, onde está em missão de prospecção de investimentos para o Espírito Santo, o vice-governador conheceu, nesta terça-feira (23), uma espécie de geladeira para “resfriar” roupas.
China registra altas temperaturas nesta época do ano. Durante refeição num restaurante de Pequim, a comitiva se deparou com uma máquina, bem parecida com um refrigerador tradicional, que é utilizada para resfriar roupas antes de a pessoa retornar para as atividades na rua.
Ao conhecer a máquina, o vice-governador, que é de Cachoeiro de Itapemirim, publicou nas redes sociais foto do equipamento dizendo da sua vontade de levar um igual para a Capital Secreta.
“Muito calor por aqui. O que se encontra na China. Resfriador de roupas. Vou levar um para Cachoeiro de Itapemirim”, escreveu, em tom bem-humorado.
Mas, como vice-governador, é bom que Ferracinho não se esqueça das cidades amigas de Cachoeiro no quesito inverno 40 graus à sombra: Colatina, Alegre, Nova Venécia, Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, Muqui, Ecoporanga, Ponto Belo, Água Doce e quase todas do Espírito Santo, com exceção de algumas da Região Serrana.
Ou, então, que tal convencer os chineses a instalar uma fábrica de resfriamento de roupas aqui? Clientela é que não vai faltar.
A propósito: quando o verão vai embora? Que calor!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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