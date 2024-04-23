Na China, Ferraço encontra “eletrodoméstico perfeito” para Cachoeiro

Ricardo Ferraço
(MDB) abriu o olho diante de algo tão inusitado. Na China, onde está em missão de prospecção de investimentos para o Espírito Santo, o vice-governador conheceu, nesta terça-feira (23), uma espécie de geladeira para “resfriar” roupas.
A China
registra altas temperaturas nesta época do ano. Durante refeição num restaurante de Pequim, a comitiva se deparou com uma máquina, bem parecida com um refrigerador tradicional, que é utilizada para resfriar roupas antes de a pessoa retornar para as atividades na rua.
Ao conhecer a máquina, o vice-governador, que é de Cachoeiro de Itapemirim
, publicou nas redes sociais foto do equipamento dizendo da sua vontade de levar um igual para a Capital Secreta.
“Muito calor por aqui. O que se encontra na China. Resfriador de roupas. Vou levar um para Cachoeiro de Itapemirim”, escreveu, em tom bem-humorado.
Mas, como vice-governador, é bom que Ferracinho não se esqueça das cidades amigas de Cachoeiro no quesito inverno 40 graus à sombra: Colatina, Alegre, Nova Venécia, Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, Muqui, Ecoporanga, Ponto Belo, Água Doce e quase todas do Espírito Santo, com exceção de algumas da Região Serrana.
Ou, então, que tal convencer os chineses a instalar uma fábrica de resfriamento de roupas aqui? Clientela é que não vai faltar.
A propósito: quando o verão vai embora? Que calor!