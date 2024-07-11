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Leonel Ximenes

Avião que levava presidente da OAB-ES tinha restrições: saiba quais

Aeronave de 1977, que nunca teve registros de acidentes ou ocorrências, transportava José Carlos Rizk  e foi obrigada a fazer um pouso forçado na Praia de Itaipuaçu, em Maricá (RJ)

Públicado em 

11 jul 2024 às 18:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O avião que pousou emergência na Praia de Itaipuaçu, em Maricá (RJ)
O avião que pousou de emergência na Praia de Itaipuaçu, em Maricá (RJ) Crédito: Divulgação
O avião modelo EMB-710C, com prefixo PT-NLA, que fez pouso de emergência em Maricá (RJ), nesta quarta-feira (10), tem restrições de voo, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, que foi consultado pela coluna. No avião monomotor estava o presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil, José Carlos Rizk.
Segundo o registro, a aeronave tem 47 anos, ou seja, sua fabricação data de 1977. Além disso, o tipo de voo autorizado é “diurno” e com registro para serviço aéreo privado, tendo sido negada a operação para táxi aéreo.

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À coluna, Rizk diz que não alugou a pequena aeronave: “O dono do avião é meu cliente. Não existe nenhuma irregularidade”, afirmou. Segundo acrescentou o presidente da OAB-ES, o proprietário do aparelho não quer se pronunciar.
O registro do avião na Anac
O registro do avião na Anac Crédito: Divulgação
Pelas definições da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), quando há aeronaves para serviços privados, estas devem ser utilizadas para “serviços realizados sem remuneração, em benefício dos proprietários ou operadores, compreendendo as atividades aéreas de recreio ou desportivas, de transporte reservado ao proprietário ou operador, de serviços aéreos especializados realizados em benefício exclusivo do proprietário ou operador, não podendo efetuar quaisquer serviços aéreos remunerados”.
O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do aparelho estava em dia, com validade até 24/10/2024.
Na manhã desta quinta-feira (11), técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram na Praia de Itaipuaçu para realizar a perícia do aparelho. A área precisou ser isolada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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