Avião que transportava presidente da OAB-ES faz pouso forçado em praia do RJ

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, informou, por meio das redes sociais, que se envolveu em um acidente com um avião no fim da tarde desta quarta-feira (10), na Praia de Itaipuaçu, em Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares, o avião – um monomotor modelo EMB-710C – teria realizado um pouso forçado. Apesar da situação, o presidente da entidade afirmou que está bem.

À reportagem de A Gazeta, Rizk Filho explicou que estava a caminho do Rio de Janeiro, onde teria uma reunião na quinta-feira (11), quando o motor da aeronave parou de funcionar em pleno voo.

"Simplesmente parou e, no que parou, ele achou a Praia de Maricá, no distrito de Itaipuaçu. Recebi atendimento no próprio local, estamos sem sequela. Um grande milagre. "

Além dele e do piloto, havia uma terceira pessoa na aeronave, que seria um cliente do advogado. Ninguém ficou ferido, conforme explicou o irmão do presidente da OAB-ES, Felipe Rizk.

"Ele (Rizk Filho) ficou com medo de não conseguir sair da aeronave, de pousar no mar e morrer afogado, ou algo do tipo, porque ele (avião) não estava tão próximo assim da faixa de areia. Mas conseguiram chegar na faixa de areia", contou.

José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: OAB-ES/Divulgação

"Piloto herói"

E destacou: "O piloto foi um herói, conseguiu pousar bem, mas o avião quicou num primeiro momento, e meu irmão ficou com medo de capotar a aeronave, que é bem pequena, mas não capotou, não fez nada, deslizou durante uma longa faixa (de areia), não pegou ninguém também, graças a Deus, e todo mundo saiu bem. Abalados, abalados para (sic) caramba, mas todo mundo saiu bem, graças a Deus.”

Monomotor com José Carlos Rizk Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, fez um pouso forçado no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em comunicado, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou que Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), no Rio de Janeiro, foram acionados após a ocorrência.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.”

Mais informações foram solicitadas ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O texto será atualizado quando houver resposta.