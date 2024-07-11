Vídeo mostra momento do pouso forçado do avião que transportava presidente da OAB-ES

Após o avião de pequeno porte tocar o chão, ele "quica", volta a voar brevemente e depois novamente chaga ao solo até desaparecer da filmagem. Outras duas pessoas também estavam na aeronave, mas ninguém ficou ferido. À reportagem de A Gazeta, Rizk Filho explicou que estava a caminho da capital fluminense para uma reunião nesta quinta-feira (11), quando o motor da aeronave parou de funcionar em pleno voo.