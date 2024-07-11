Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Motor parou"

"Um grande milagre", diz presidente da OAB-ES após pouso forçado no RJ

No final da tarde, o motor do avião em que estava, a caminho do Rio de Janeiro, teve uma pane e parou de funcionar em pleno voo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 jul 2024 às 21:10

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 21:10

Monomotor com José Carlos Rizk Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, cai no Rio de Janeiro
Monomotor com José Carlos Rizk Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, cai no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais
“Foi um grande milagre”. A declaração foi dada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, na noite desta quarta-feira (10). No final da tarde, o motor do avião em que estava, a caminho do Rio de Janeiro, teve uma pane e parou de funcionar em pleno voo. Diante da situação, a aeronave fez um pouso forçado em uma praia de Maricá, no Estado Fluminense.
"Simplesmente parou e, no que parou, ele achou a Praia de Maricá, no distrito de Itaipuaçu. Recebi atendimento no próprio local, estamos sem sequela. Um grande milagre”, destacou Rizk Filho.
Além dele e do piloto, havia uma terceira pessoa na aeronave, que seria um cliente do advogado. Ninguém ficou ferido.
Entrevista com o presidente reeleito da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho
José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: OAB-ES/Divulgação
O irmão do advogado, Felipe Rizk, destacou a ação do piloto para tentar garantir a segurança de todos.
“O piloto foi um herói, conseguiu pousar bem, mas o avião quicou num primeiro momento, e meu irmão ficou com medo de capotar a aeronave, que é bem pequena, mas não capotou, não fez nada, (apenas) deslizou durante uma longa faixa (de areia), não pegou ninguém também, graças a Deus, e todo mundo saiu bem. Está abalado, abalado pra (sic) caramba, mas todo mundo saiu bem.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente avião OAB Rio de Janeiro OAB-ES Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados