"Um grande milagre", diz presidente da OAB-ES após pouso forçado no RJ

Monomotor com José Carlos Rizk Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, cai no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Foi um grande milagre”. A declaração foi dada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, na noite desta quarta-feira (10). No final da tarde, o motor do avião em que estava, a caminho do Rio de Janeiro, teve uma pane e parou de funcionar em pleno voo . Diante da situação, a aeronave fez um pouso forçado em uma praia de Maricá, no Estado Fluminense.

"Simplesmente parou e, no que parou, ele achou a Praia de Maricá, no distrito de Itaipuaçu. Recebi atendimento no próprio local, estamos sem sequela. Um grande milagre”, destacou Rizk Filho.

Além dele e do piloto, havia uma terceira pessoa na aeronave, que seria um cliente do advogado. Ninguém ficou ferido.

José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: OAB-ES/Divulgação

O irmão do advogado, Felipe Rizk, destacou a ação do piloto para tentar garantir a segurança de todos.