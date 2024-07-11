"Um grande milagre", diz presidente da OAB-ES após pouso forçado no RJ

“Foi um grande milagre”. A declaração foi dada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, na noite desta quarta-feira (10). No final da tarde, o motor do avião em que estava, a caminho do Rio de Janeiro, teve uma pane e parou de funcionar em pleno voo. Diante da situação, a aeronave fez um pouso forçado em uma praia de Maricá, no Estado Fluminense.
"Simplesmente parou e, no que parou, ele achou a Praia de Maricá, no distrito de Itaipuaçu. Recebi atendimento no próprio local, estamos sem sequela. Um grande milagre”, destacou Rizk Filho.
Além dele e do piloto, havia uma terceira pessoa na aeronave, que seria um cliente do advogado. Ninguém ficou ferido.
O irmão do advogado, Felipe Rizk, destacou a ação do piloto para tentar garantir a segurança de todos.
“O piloto foi um herói, conseguiu pousar bem, mas o avião quicou num primeiro momento, e meu irmão ficou com medo de capotar a aeronave, que é bem pequena, mas não capotou, não fez nada, (apenas) deslizou durante uma longa faixa (de areia), não pegou ninguém também, graças a Deus, e todo mundo saiu bem. Está abalado, abalado pra (sic) caramba, mas todo mundo saiu bem.”