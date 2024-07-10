Vídeo mostra avião que levava presidente da OAB-ES após pouso emergencial no RJ

Um vídeo mostra o avião que transportava o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, logo após a aeronave fazer um pouso forçado na Praia de Itaipuaçu , em Maricá, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (10). O monomotor do modelo EMB-710C precisou parar em areias cariocas devido a uma falha no motor, segundo o Rizk.

Nas imagens é possível ver ainda a equipe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro prestando socorro aos passageiros em volta da aeronave. Foi o próprio presidente da OAB-ES que anunciou o acidente por meio das redes sociais. Na publicação ele informou que está bem, apesar do susto.

Monomotor com José Carlos Rizk Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, cai no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

À reportagem de A Gazeta, Rizk Filho explicou que estava a caminho do Rio de Janeiro, onde teria uma reunião na quinta-feira (11), quando o motor da aeronave parou de funcionar em pleno voo.

"Simplesmente parou e, no que parou, ele achou a Praia de Maricá, no distrito de Itaipuaçu. Recebi atendimento no próprio local, estamos sem sequela. Um grande milagre. "

Além dele e do piloto, havia uma terceira pessoa na aeronave, que seria um cliente do advogado. Ninguém ficou ferido, conforme explicou o irmão do presidente da OAB-ES, Felipe Rizk.

"Ele (Rizk Filho) ficou com medo de não conseguir sair da aeronave, de pousar no mar e morrer afogado, ou algo do tipo, porque ele (avião) não estava tão próximo assim da faixa de areia. Mas conseguiram chegar na faixa de areia."

E destacou: "O piloto foi um herói, conseguiu pousar bem, mas o avião quicou num primeiro momento, e meu irmão ficou com medo de capotar a aeronave, que é bem pequena, mas não capotou, não fez nada, deslizou durante uma longa faixa (de areia), não pegou ninguém também, graças a Deus, e todo mundo saiu bem. Abalados, abalados pra (sic) caramba, mas todo mundo saiu bem, graças a Deus.”

Em comunicado, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou que Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), no Rio de Janeiro, foram acionados após a ocorrência.