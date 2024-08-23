Dono de oficina onde trabalhava motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha sofre ameaças

Atualização A criança teve a morte confirmada na tarde de sexta-feira (23). Veja mais detalhes

Após o trágico atropelamento de mãe e filha na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (21), o proprietário da oficina mecânica onde trabalhava Wenderson Fagundes Melo, motorista suspeito de atropelar as duas, passou a sofrer ameaças.

A esposa do proprietário do estabelecimento, que fica no bairro Campo Grande, em Cariacica, disse ter registrado um boletim de ocorrência, sobre as muitas ameaças sofridas após os desdobramentos do caso.

Carro que Wenderson Fagundes Melo dirigia no momento do atropelamento de mãe e filha foi deixado em oficina. Carro não está mais no local Crédito: Foto leitor

"Nós estamos desesperados, pois colocaram o número do meu marido em grupos e ele está sendo ameaçado por diversas pessoas, inclusive falam que vão colocar fogo em nossa oficina. Trabalhamos há 20 anos em Campo Grande e estamos com medo de perder tudo o que conquistamos. O Wenderson não trabalha mais com a gente depois de tudo o que aconteceu", disse a mulher, que não quis ser identificada, assim como o marido.

Veja o atropelamento

Ela explicou que o jovem trabalhava como mecânico há cerca de um ano e meio no estabelecimento.

"As pessoas estão confundindo as coisas e nos ameaçando, achando que ele é filho do meu marido, mas não é. Ele apenas trabalhava aqui", ponderou.